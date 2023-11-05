Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.11
93,03
99,01
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Директор «Роева Ручья» покинул пост

Директор «Роева Ручья» покинул пост
Иллюстрация: gornovosti.ru

Андрей Горбань, директор МАУ «Роев Ручей», покинул пост спустя 10 лет работы.

#НОВОСТИ

Управленец написал заявление по собственному желанию, и далее планирует заниматься природоохранными проектами.

После всех ковидов и всего остального уже не чувствуешь себя молодым Шварценеггером. Здраво оцениваю свои силы и возможности. Такими крупными учреждениями должны молодые и энергичные руководить. Хочется сесть книгу написать, хочется достойно продолжать природоохранные проекты, а у нас же очень славные проекты федерального уровня. Проектов хватит, чтобы в обозримом будущем окунуться с головой», — рассказал Горбань ТВК.

Также экс-директор зоопарка сообщил, что пост он покинул еще 24 октября 2023.

Заявление об увольнении подписано в мэрии. И. о. руководителя «Роева ручья» назначена замдиректора Татьяна Мельникова.

Читайте далее

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Из-за ослабления рубля в Красноярском крае резко подорожали услугиИз-за ослабления рубля в Красноярском крае резко подорожали услуги
  • В Красноярске открылся обувной магазин SabooВ Красноярске открылся обувной магазин Saboo
  • Депутата Заксобрания Александра Глискова отправили в СИЗО на 2 месяцаДепутата Заксобрания Александра Глискова отправили в СИЗО на 2 месяца
  • Роза Даурская: Моя миссия сделать Тунгуску территориальным брендомРоза Даурская: Моя миссия сделать Тунгуску территориальным брендом
  • Инвестиции едут альтернативными маршрутамиИнвестиции едут альтернативными маршрутами
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.