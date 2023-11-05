Директор «Роева Ручья» покинул пост
Андрей Горбань, директор МАУ «Роев Ручей», покинул пост спустя 10 лет работы.
Управленец написал заявление по собственному желанию, и далее планирует заниматься природоохранными проектами.
После всех ковидов и всего остального уже не чувствуешь себя молодым Шварценеггером. Здраво оцениваю свои силы и возможности. Такими крупными учреждениями должны молодые и энергичные руководить. Хочется сесть книгу написать, хочется достойно продолжать природоохранные проекты, а у нас же очень славные проекты федерального уровня. Проектов хватит, чтобы в обозримом будущем окунуться с головой», — рассказал Горбань ТВК.
Также экс-директор зоопарка сообщил, что пост он покинул еще 24 октября 2023.
Заявление об увольнении подписано в мэрии. И. о. руководителя «Роева ручья» назначена замдиректора Татьяна Мельникова.
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