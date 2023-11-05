Директор «Роева Ручья» покинул пост

Управленец написал заявление по собственному желанию, и далее планирует заниматься природоохранными проектами.

После всех ковидов и всего остального уже не чувствуешь себя молодым Шварценеггером. Здраво оцениваю свои силы и возможности. Такими крупными учреждениями должны молодые и энергичные руководить. Хочется сесть книгу написать, хочется достойно продолжать природоохранные проекты, а у нас же очень славные проекты федерального уровня. Проектов хватит, чтобы в обозримом будущем окунуться с головой», — рассказал Горбань ТВК.