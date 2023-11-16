Красноярский бизнесмен Евгений Генералов останется под арестом

Центральный районный суд Красноярска сегодня рассматривал вопрос о мере пресечения предпринимателю. Евгений Генералов останется в СИЗО.

Срок пребывания под арестом продлен до 19 января 2024.

Напомним, что Евгения Генералова задержали в сентябрре, по подозрению в мошенничестве. Сейчас против него возбуждено четыре подобных дела. Бизнесмен был отправлен под арест на два месяца. По версии следствия, красноярк передала бизнесмену более 6 млн рублей за земельный участок и жилой дом. В итоге затем ее выселили из него. Более того, следователи утверждают, что в 2014... 2023 Генералов продавал и сдавал в аренду земельные участки на территории города и края, не регистрируя себя как ИП, чтобы не платить налоги.

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