Сеть «Ёбидоёби» обязали сменить название. Окончательно

Верховный Суд РФ согласился с выводами своих коллег из нижестоящих инстаций. Обжаловать это решение у предпринимателей уже не получится.

Верховный Суд Российской Федерации отказался передать жалобу компании «Ёбидоеби» в коллегию по экономическим спорам и теперь сеть должна будет сменить название, сообщили в Арбитражном суде Красноярского края.

Еще в апреле 2023 краевой Арбитраж признал, что действующее название компании может вызвать у людей ассоциации с ненормативной лексикой (матом) и постановил изменить его. Предприниматели не согласились с этим выводом и подали апелляцию — сначала в Третий арбитражный, а потом в Суд по интеллектуальным правам. Но обе апелляционные инстанции поддержали выводы коллег и оставили решение в силе.

Тогда «Ёбидоёби» обратилось в Верховный Суд России с кассационной жалобой, рассматривать которую должна была Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, но тот отказался передавать ее в указанную инстанцию. Соответственно все принятые ранее решения остались в силе.

Принимая обжалуемые заявителем судебные акты, суды руководствовались положениями гражданского законодательства, регулирующими спорные правоотношения, и исходили из доказанности несоответствия фирменного наименования ответчика требованиям статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации», — сказано в определении Верховного Суда.

Как пояснили в Арбитраже, это определение предприниматели уже не могут оспорить.

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