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Красноярская сеть «Ёбидоёби» обратится в Конституционный суд

Красноярская сеть «Ёбидоёби» обратится в Конституционный суд
Иллюстрация: stockking / ru.freepik.com

В сети «Ёбидоёби» прокомментировали решение Верховного суда РФ, который согласился с тем, что компания должна сменить название.

#НОВОСТИ

Константин Зимен, сооснователь «Ёбидоёби», сообщил, что компания оставит прежнее название до решения высшего судебного органа — Конституционного Суда.

Сейчас наши юристы активно работают и обращаются в Конституционный Суд с запросом о правомерности нормативного акта, на основании которого наше наименование признали недействительным. Только Конституционный Суд примет окончательное решение. Если оно будет в пользу «Ёбидоёби», мы оставим наименование без изменений, — сообщил он.

Сегодня стало известно, что Верховный Суд Российской Федерации отказался передать жалобу компании «Ёбидоеби» в коллегию по экономическим спорам и теперь сеть должна будет сменить название. С жалобой сеть доставки суши обратилась после того, как в апреле 2023 краевой Арбитраж признал, что действующее название компании может вызвать у людей ассоциации с ненормативной лексикой (матом) и постановил изменить его. Предприниматели не согласились с этим выводом и подали апелляцию — сначала в Третий арбитражный, а потом в Суд по интеллектуальным правам. Но в обоих случаях суд не встал на сторону предпринимателей.

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Автор: Петр Савельев
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