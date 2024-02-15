Представители Минфина РФ посетили Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат

Замминистра финансов РФ и замдиректора департамента государственного регулирования отрасли драгметаллов и камней Минфина РФ прибыли в Северо-Енисейский район с рабочей поездкой.

15 февраля в Северо-Енисейский район прибыли с рабочим визитом на Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат Алексей Моисеев, заместитель министра финансов России, и Николай Маргаритов, замдиректора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина РФ. Сопровождал делегацию Сергей Верещагин, председатель правительства края.

Северо-Енисейский район — важный для страны центр золотодобычи и одна из ключевых в Красноярском крае площадок инвестиционного развития. Нам важно, чтобы заявленные реализуемые здесь проекты были своевременно и в полном объёме реализованы. Наша задача — создать необходимые для этого условия, оказать поддержку инвестору и обеспечить транспортной и социальной инфраструктурой работников предприятий и жителей района», — комментирует Сергей Верещагин.

Чиновники посетили ключевые производственные объекты ГОКа: Центр управления производством и карьер Восточный.

В маршрут рабочей поездки вошла и площадка строительства новой золотоизвлекательной фабрики ЗИФ-5 на месторождении Благодатное. Строительство ЗИФ-5 по переработке руды — главный инвестиционный проект компании «Полюс» в Красноярском крае. Он позволит увеличить мощности переработки руды на действующем месторождении до 17 млн тонн, а объем производства золота — примерно на девять тонн. В правительстве края отмечают, что ЗИФ-5 позволит создать более 350 новых рабочих мест.

Золотодобыча сегодня — это сложный и высокотехнологичный процесс, и мы рады, что поддержке золотодобывающей отрасли в нашей стране сегодня уделяется большое внимание со стороны федеральных государственных структур, в частности Министерства финансов России», — говорит вице-президент по работе с государственными органами компании «Полюс» Сергей Журавлёв.

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