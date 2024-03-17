Весенние качели: Красноярск ожидает оттепель и крепкий мороз на новой неделе марта
По данным Гидрометцентра, в Красноярске на предстоящей неделе 18…24 марта 2024 ожидается резкое потепление с плюсовыми температурами. После резко приморозит.
В понедельник 18 марта днем +5℃, пасмурно, слабый снег. Ночью –1℃.
Во вторник днем до +7℃, преимущественно ясно. Ночью около 0℃.
В среду днем синоптики планируют днем +4℃, пасмурно, возможны дожди. Ночью –1℃.
В четверг похолодает — днем до 0℃, облачно, возможен снегопад. Ночью –11℃.
В пятницу днем –8℃, частичная облачность. Ночью до –18℃.
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