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Весенние качели: Красноярск ожидает оттепель и крепкий мороз на новой неделе марта

Весенние качели: Красноярск ожидает оттепель и крепкий мороз на новой неделе марта
Иллюстрация: brodovoe.ru

По данным Гидрометцентра, в Красноярске на предстоящей неделе 18…24 марта 2024 ожидается резкое потепление с плюсовыми температурами. После резко приморозит.

#НОВОСТИ

В понедельник 18 марта днем +5℃, пасмурно, слабый снег. Ночью –1℃.

Во вторник днем до +7℃, преимущественно ясно. Ночью около 0℃.

В среду днем синоптики планируют днем +4℃, пасмурно, возможны дожди. Ночью –1℃.

В четверг похолодает — днем до 0℃, облачно, возможен снегопад. Ночью –11℃.

В пятницу днем –8℃, частичная облачность. Ночью до –18℃.

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Автор: Петр Савельев
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