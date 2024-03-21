Участников Театральной ночи ожидает интерактивный остросюжетный квест
Увлекательный квест по спасению Эвридики, возлюбленной древнегреческого певца Орфея, ожидает гостей Театральной ночи вечером субботы 23 марта 2024.
Красноярский театр оперы и балета анонсирует проект «Спасти Эвридику» в рамках Театральной ночи.
Данная акция приурочена ко Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта.
Тем не менее, многие театр решил провести Театральную ночь в предстоящие выходные для удобства зрителей.
Сюжетной и музыкальной основой действа под названием «Спасти Эвридику» послужат два знаменитых музыкальных произведения — опера «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка и оперетта «Орфей в аду» Жака Оффенбаха.
По словам Даниила Дмитриева, режиссера-постановщика театрального квеста, гости Театральной ночи попадут в оперный рай и ад, где будут происходить увлекательные события.
Погружение начнется в фойе первого этажа театра: здесь Орфей поведает зрителям о своих чувствах, певец и все собравшиеся узнают, что не все потеряно. Но для того, чтобы спасти Эвридику, нужно спуститься… в царство Аида.
Завершится квест знаменитым канканом из оперетты «Орфей в аду».
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