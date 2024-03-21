Участников Театральной ночи ожидает интерактивный остросюжетный квест

Увлекательный квест по спасению Эвридики, возлюбленной древнегреческого певца Орфея, ожидает гостей Театральной ночи вечером субботы 23 марта 2024.

Красноярский театр оперы и балета анонсирует проект «Спасти Эвридику» в рамках Театральной ночи.

Данная акция приурочена ко Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта.

Тем не менее, многие театр решил провести Театральную ночь в предстоящие выходные для удобства зрителей.

Сюжетной и музыкальной основой действа под названием «Спасти Эвридику» послужат два знаменитых музыкальных произведения — опера «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка и оперетта «Орфей в аду» Жака Оффенбаха.

По словам Даниила Дмитриева, режиссера-постановщика театрального квеста, гости Театральной ночи попадут в оперный рай и ад, где будут происходить увлекательные события.

Погружение начнется в фойе первого этажа театра: здесь Орфей поведает зрителям о своих чувствах, певец и все собравшиеся узнают, что не все потеряно. Но для того, чтобы спасти Эвридику, нужно спуститься… в царство Аида.

Завершится квест знаменитым канканом из оперетты «Орфей в аду».

Читайте далее