ЖЭК-online: как настроить «умные» бизнес-процессы для «умного» дома

«Умные» дома и квартиры — настоящее и будущее строительного рынка. Однако современные подходы требуют принципиально иных бизнес-процессов.

Строительная компания «СМ.Сити» активно развивает в своих проектах технологии «умного» дома. В новых квартирах застройщик устанавливает базовый комплект «умных» устройств, которые делают жилье безопаснее и удобнее. С помощью таких устройств, к примеру, можно удаленно перекрыть в квартире воду. Датчики также могут зафиксировать протечку и уведомить об этом жильца сообщением. Сразу несколько задач решает мультисенсор. Он фиксирует движение в помещении, измеряет влажность и содержание СО2 в воздухе, а также может использоваться как база для управления различными бытовыми приборами. Управлять устройствами жильцы могут из любой точки мира — для этого используется мобильное приложение. Оно же становится площадкой для связи с управляющей компанией.





Базовый комплект «умных» устройств делает жилье безопаснее и удобнее

Фото: «СМ.Сити»

В «СМ.Сити» рассказывают: реализация проекта потребовала серьезной перестройки бизнес-процессов. Чтобы оперативно собирать и обрабатывать различные заявки от жильцов, был запущен call-центр. Он стал единой точкой входа — как для тех, кто обращается в УК лично (в офис или приемную), так и для тех, кто отправляет заявку в мобильном приложении. Автоматизированная система учета не просто собирает заявки в одном месте, но и распределяет их между различными службами и специалистами (от руководства УК до коммунальных служб). Кроме этого, система «распознает» жильца — его идентификатором служит номер телефона.

Раз за разом «СМ.Сити» расширяет возможности «умных» технологий в своих проектах. К примеру, с помощью мобильного приложения потенциальные покупатели могут выбрать и приобрести квартиру, а собственники строящихся объектов — произвести приемку готового жилья.