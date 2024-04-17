ЖЭК-online: как настроить «умные» бизнес-процессы для «умного» дома
«Умные» дома и квартиры — настоящее и будущее строительного рынка. Однако современные подходы требуют принципиально иных бизнес-процессов.
Строительная компания «СМ.Сити» активно развивает в своих проектах технологии «умного» дома. В новых квартирах застройщик устанавливает базовый комплект «умных» устройств, которые делают жилье безопаснее и удобнее. С помощью таких устройств, к примеру, можно удаленно перекрыть в квартире воду. Датчики также могут зафиксировать протечку и уведомить об этом жильца сообщением. Сразу несколько задач решает мультисенсор. Он фиксирует движение в помещении, измеряет влажность и содержание СО2 в воздухе, а также может использоваться как база для управления различными бытовыми приборами. Управлять устройствами жильцы могут из любой точки мира — для этого используется мобильное приложение. Оно же становится площадкой для связи с управляющей компанией.
Базовый комплект «умных» устройств делает жилье безопаснее и удобнее
Фото: «СМ.Сити»
В «СМ.Сити» рассказывают: реализация проекта потребовала серьезной перестройки бизнес-процессов. Чтобы оперативно собирать и обрабатывать различные заявки от жильцов, был запущен call-центр. Он стал единой точкой входа — как для тех, кто обращается в УК лично (в офис или приемную), так и для тех, кто отправляет заявку в мобильном приложении. Автоматизированная система учета не просто собирает заявки в одном месте, но и распределяет их между различными службами и специалистами (от руководства УК до коммунальных служб). Кроме этого, система «распознает» жильца — его идентификатором служит номер телефона.
Раз за разом «СМ.Сити» расширяет возможности «умных» технологий в своих проектах. К примеру, с помощью мобильного приложения потенциальные покупатели могут выбрать и приобрести квартиру, а собственники строящихся объектов — произвести приемку готового жилья.
Что такое банк для современного человека? Это в первую очередь мобильное приложение, а не офлайн-офис. Застройщики развиваются в этом же русле. Собственники жилья все чаще взаимодействуют со строительной и управляющей компаниями через мобильное приложение. Выбор квартиры, наблюдение за ее строительством, приемка жилья и подписание документов — все эти опции уже доступны онлайн. С помощью мобильного приложения человек может посмотреть, играют ли его дети во дворе и где находится его автомобиль. Также жильцы могут отправить заявку в УК на платную или бесплатную услугу и управлять своим домом. Словом, уже сегодня мобильное приложение — это одна из важнейших, а для кого-то и единственная точка входа, — говорит Александр Васильев, директор по маркетингу строительной компании «СМ.Сити».
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