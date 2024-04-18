Дефицит бюджета Красноярского края вырос почти до 16%

Заксобрание приняло весеннюю корректировку главного финансового документа региона. Расходы увеличились почти в 30 раз сильнее, чем доходы.

Дефицит бюджета Красноярского края в 2024 увеличился до 15,8% или до 71,2 млрд рублей. Это стало следствием весенней корректировки, которую сегодня приняли депутаты регионального Законодательного Собрания.

На старте года дефицит краевого бюджета составлял 13,27% при доходах 379,2 млрд рублей и расходах 437,2 млрд. Однако сегодняшней поправкой расходная часть была увеличена на 13,7 млрд рублей, а доходная — всего на 500 млн.

Власти утверждают, что дефицит является техническим и будет обеспечен средствами, оставшимися в бюджете с прошлого года.

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