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Дефицит бюджета Красноярского края вырос почти до 16%

Дефицит бюджета Красноярского края вырос почти до 16%
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Заксобрание приняло весеннюю корректировку главного финансового документа региона. Расходы увеличились почти в 30 раз сильнее, чем доходы.

#НОВОСТИ

Дефицит бюджета Красноярского края в 2024 увеличился до 15,8% или до 71,2 млрд рублей. Это стало следствием весенней корректировки, которую сегодня приняли депутаты регионального Законодательного Собрания.

На старте года дефицит краевого бюджета составлял 13,27% при доходах 379,2 млрд рублей и расходах 437,2 млрд. Однако сегодняшней поправкой расходная часть была увеличена на 13,7 млрд рублей, а доходная — всего на 500 млн.

Власти утверждают, что дефицит является техническим и будет обеспечен средствами, оставшимися в бюджете с прошлого года.

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В муниципалитете подготовили первую в этом году корректировку бюджета. Дополнительные деньги пойдут на дороги, ремонты и прочее подобное.

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В целом по Сибири сборы сократились почти на 30%. Край на фоне иных регионов выглядит неплохо, но до тех, что приросли по налогам, ему далеко.

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В целом расходы на развитие транспортной системы в регионе в этом году вырастут на 3,12 млрд рублей.

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Самые большие доначисления были сделаны по итогу выездных налоговых проверок, почти каждая из которых выявила нарушения.

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Автор: Петр Савельев
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