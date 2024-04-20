Картины из вина, японский перформанс, свадьба: какой была Театральная ночь в Красноярске

В этом году Театральная ночь прошла только в театре имени Пушкина. Рассказываем, в какую атмосферу погрузили гостей, которые присоединились к событию с символичным названием «Любовь случается».

12 апреля в Красноярске отметили Театральную ночь: в 2024 приуроченные к ней мероприятия прошли только на площадке Красноярского драматического театра имени Пушкина. Событие посвятили году семьи, поэтому Театральная ночь в «Пушке» получила символичное название «Любовь случается». Все локации, созданные для гостей в фойе, залах и буфетах, связали именно с этим чувством.

Гости могли выстроить полноценный маршрут, наполненный будоражащими ощущениями: присоединиться к винной живописи, создать магнит любви, сделать куклу-оберег.

А главное — узнать семейные истории театральных пар, погрузиться в историю любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, и даже стать гостями деревенской свадьбы.

Этим событием нам хочется подчеркнуть значимость отношений и ценность встречи с другим человеком. Я знакома со своим мужем 24 года и для меня вся эта история о любви, о случайных и неслучайных встречах, имеет большое значение. Поэтому здесь мы делимся своим пониманием семейных ценностей, показывая, как это может происходить в театре. Кстати, многих историй мы даже и сами не знаем, так что для нас как для коллектива часть тех событий, о которых расскажут наши артисты, тоже станет открытием. Пока весна все не наступает, хочется согреть людей любовью в театре Пушкина», — рассказала DK. RU Ольга Белобров, артистка театра и режиссер «Театральной ночи».

Локация, в которой театральные пары делились историями и секретами своих отношений, стала одной из самых популярных и долгоиграющих в рамках Ночи. Несколько поколений артистов театра Пушкина рассказали, как они строят свои семьи и быт, каким было их знакомство и после чего партнеры по спектаклю становятся близкими людьми.

У нас есть творческий проект „Алексей, Алешенька, привет!“, в рамках которого проходят творческие встречи с артистами — можно сказать, что сегодня мы покажем некоторую демоверсию такого мероприятия. Все идет по-живому в виде интервью. Главное сегодня — провести вечер радостно и с любовью друг к другу, и вдруг за эту ночь кто-то еще влюбится в театр», — рассказал Алексей Попов, артист театра и автор локации.

Множество зрителей выбрали присоединиться к настоящей русской свадьбе, которая проходила в буфете. Конкурсы, песни и пляски под гармонь, праздничные пироги — все знаковые элементы традиционного свадебного торжества сконцентрировали в этой локации.

Здесь у нас настоящая деревенская свадьба, жених и невеста будут ведущими. Будет много конкурсов, народных песен и танцев, застолье, тосты, все в лучших традициях. Жених наш родом из деревни, так что носители деревенских обычаев при нас, обеспечим максимальное погружение в залихватскую атмосферу. Мы не боимся сближаться с нашим зрителем, который всегда нас поддерживает, и в ответ стараемся его удивить и порадовать», — говорит Анна Шимохина, актриса театра Пушкина.

Театральная Ночь далеко не единственное яркое событие месяца в театре: 25 апреля там пройдет спектакль «А сверху все видно» по рассказу Виктора Астафьева: его покажут на новой сцене «Пушка+». Подробнее о постановке мы рассказывали в афише культурных событий на неделю от «Делового квартала».

Иллюстрации для материала: пресс-служба Красноярского драматического театра имени Пушкина / Luckmeup production

Читайте также:

С Ковчега на премьеру: куда сходить в Красноярске 20...26 апреля 2024

Любовь по-французски, концерт при свечах, последние дни «Солнца», музыка родом из Хогвартса, Астафьев в театре — главные культурные события Красноярска в афише DK.RU.

В «Пушке» рассказали о подготовке нового арт-дефиле «Метабарокко»: детали DK. RU

Команда проекта, который реализуется в пространстве «Пушка+», поделилась подробностями о создании образов — специально для арт-дефиле их разработали стилист Крис Андерс и дизайнер Наталья Чердынцева.

В «Пушке» запустили видеопроект «Один день с артистом»: первые подробности от «ДК»

Зрителям покажут, из чего складывается день артистов театра имени Пушкина: с раннего утра до последнего спектакля. Делимся первым видео, героиней которого стала Ольга Белоброва.

Красноярские актрисы в весеннем фотопроекте «Расцветаем!»

Актрисы Красноярского драмтеатра им. Пушкина рассказали, какие из героев спектак­лей вдохновляют их весной`2024.

Режиссер из Санкт-Петербурга поставил спектакль для красноярской «Пушки»

Премьерные показы постановки «Время женщин» пройдут в апреле и мае. В актерском составе — два народных и четыре заслуженных артиста РФ. Спектакль создан по роману-победителю премии «Русский Букер».

Хрустальное торжество: какие спектакли стали лауреатами «Театральной весны`2024»

Какие театры, постановки и художественные решения признали лучшими за театральный сезон 2023 на фестивале «Театральная весна» — в специальном материале DK.RU.