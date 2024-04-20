Красноярский институт гастрономии потерял имя Поля Бокюза

Институт гастрономии СФУ больше не носит имя школы Поля Бокюза, программа обучения называется иначе.

Теперь на сайте института обозначена программы Lyfe executive education. Сохранится ли при этом возможность получение диплома государственного и международного образца? Разбираемся.

Напомним, соглашение об открытии школы гастрономии от Institut Paul Bocuse в СФУ подписали в 2018 году. Красноярский вуз стал седьмой площадкой французского института. Помимо статуса студенты получили возможность получения дипломом международного уровня. Дипломы от Institut Paul Bocuse котируются во всем мире.

В институте гастрономии СФУ прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что решение было принято во Франции. У руководства института возникли разногласия с сыном Поля Бокюза по поводу интеллектуальной собственности и стоимости использования имени. Однако международный уровень дипломом остается, как и связка с французским институтом. Теперь он носит другое имя — Institut Lyfe.

Институт остался тот же — вся та же структура, у студентов все то же самое. Это изменение названия только», — подчеркивают в СФУ, в комментарии Проспекту Мира.

Но, безусловно, отсутствие имени легендарного гастронома, — досадно и несправедливо по отношению к самому мастеру, который мечтал, чтобы его знания распространялись по всему миру. Однако наследники считают иначе.

Между тем жизнь в институте гастрономии по-прежнему изобилует событиями с участием статусных спикеров. Так, 27 апреля для абитуриентов и гостей института выступит Алексей Каневский — бренд-шеф московской ресторанной группы Dreamteam и преподаватель Novikov School.

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