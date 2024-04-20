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Красноярский институт гастрономии потерял имя Поля Бокюза

Красноярский институт гастрономии потерял имя Поля Бокюза
Иллюстрация: СФУ

Институт гастрономии СФУ больше не носит имя школы Поля Бокюза, программа обучения называется иначе.

#НОВОСТИ

Теперь на сайте института обозначена программы Lyfe executive education. Сохранится ли при этом возможность получение диплома государственного и международного образца? Разбираемся.

Напомним, соглашение об открытии школы гастрономии от Institut Paul Bocuse в СФУ подписали в 2018 году. Красноярский вуз стал седьмой площадкой французского института. Помимо статуса студенты получили возможность получения дипломом международного уровня. Дипломы от Institut Paul Bocuse котируются во всем мире.

В институте гастрономии СФУ прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что решение было принято во Франции. У руководства института возникли разногласия с сыном Поля Бокюза по поводу интеллектуальной собственности и стоимости использования имени. Однако международный уровень дипломом остается, как и связка с французским институтом. Теперь он носит другое имя — Institut Lyfe.

Институт остался тот же — вся та же структура, у студентов все то же самое. Это изменение названия только», — подчеркивают в СФУ, в комментарии Проспекту Мира.

Но, безусловно, отсутствие имени легендарного гастронома, — досадно и несправедливо по отношению к самому мастеру, который мечтал, чтобы его знания распространялись по всему миру. Однако наследники считают иначе.

Между тем жизнь в институте гастрономии по-прежнему изобилует событиями с участием статусных спикеров. Так, 27 апреля для абитуриентов и гостей института выступит Алексей Каневский — бренд-шеф московской ресторанной группы Dreamteam и преподаватель Novikov School.

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Автор: Петр Савельев
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