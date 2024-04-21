Губернатор Михаил Котюков проведет очередной прямой эфир

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, анонсировал проведение 25 апреля 2024 очередного прямого эфира.

Напомним, что прошлый прямой эфир Михаил Михайлович провел 6 декабря 2023, пребывая еще в статусе врио главы региона. Тогда он пообещал сделать такие эфиры регулярными.

По словам самого губернатора в первый прямой эфир от избирателей поступило 5 тыс. обращений различной тематики в своих соцсетях.

На этот раз поток адресованных главе края обращений будет формироваться с помощью специальной формы в соцсети ВКонтакте, которая позволит упорядочить их по тематике и территориально.

Дорогие друзья! На следующей неделе, 25 апреля, в 19.00, проведу очередной прямой эфир. Как обычно, буду с вами на связи во всех моих соцсетях. Чтобы задать вопрос, вместо привычных комментариев в этот раз прошу вас воспользоваться специальной формой: https://vk.cc/cwi0SA. Так ваши обращения поступят ко мне уже сгруппированными по тематике и территориям края. Это важно не только для качественной подготовки к прямому эфиру, но и для планирования моих поездок по региону. До встречи в эфире!» — говорится в опубликованных постах главы региона.

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