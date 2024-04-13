Бизнес-дайджест «ДК»: риск паводков, рост «РусГидро», поглощение «Грасс», новые «Перцы»

Резюмируем минувшую неделю на DK.RU: аккумулируем самые важные, громкие и резонансные новости Красноярска и региона в пятничном дайджесте.

Тонуть нельзя готовиться

DK.RU поговорил с красноярскими политиками и экологами о готовности края к паводкам и том, грозит ли городу и региону «орский сценарий». Спойлер: ситуация в норме, но не все так однозначно.

Возвращение в родовое гнездо

Никита Михалков посетил музей-усадьбу Сурикова во время гастролей в Красноярск: режиссер прибыл в рамках Транссибирского арт-фестиваля со спектаклем «12». После знакомства с экспозицией продюсер, который приходится Василию Сурикову правнуком, поделился воспоминаниями о детстве и своим представлением о работах известного прадеда.

Идут на расширение?

«РусГидро» начала активный поиск сотрудников в Красноярске: мы проанализировали, какие вакансии открыла компания. Предположительно, причина масштабного расширения штата — грядущий переезд центрального офиса организации из Москвы в Красноярск, который запланирован на 2024.

Энергии много не бывает

К 2026 Красноярск прирастет новым заводом по производству электрогенераторных установок на основе дизельных и газовых двигателей. Об этом стало известно во время бизнес-сессии «Делового квартала», которая сконцентрировала игроков промышленного рынка региона. Рассказываем, каких инвестиций требует проект и в чем его важность для Красноярска и края.

Время платить за воздух?

Насколько повышается цена недвижимости, если рядом есть лес или водоем? Как связаны экосистемные услуги и глобальная экономика? И почему чистый воздух давно превратился из нормы в привилегию? Об этом рассказывает Егор Задереев, руководитель службы научных коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН, в специальной колонке для DK.RU.

Красноярского художника совриск кормит

Летом 2024 в Красноярске пройдет первая ярмарка современного искусства SCAN FAIR: об этом DK.RU рассказали в ресторанной группе Berrywood Family, которая и организует событие. На ярмарке представят работы независимых художников и предметы искусства из коллекций галерей Урала, Сибири и Дальнего Востока. Пул арт-объектов для продажи сформируют эксперты из музеев и арт-галерей Красноярска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Гигантомания как стратегия

Омский торговый дом «Шкуренко» поглотил красноярское ООО «Грасс» — раскрываем детали сделки и анализируем очередной прирост компании.

Праздник со вкусом легенды

В гастрономической экосистеме Bellini объявили о запуске обновленных «Перцев» на Мира — открытие приурочили к 20-летию компании, которое наступило в этом году. Подробности о нововведениях — свежем визуальном и специальном ретро-меню по ссылке выше.

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