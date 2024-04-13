Сергей Еремин поделился фото с первой в мире женщиной-космонавтом
Сергей Еремин, депутат Госдумы и самый популярный экс-мэр Красноярска, рассказал, что получил фотоавтограф от Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта.
Сергей Еремин рассказал, что, как многие люди советского воспитания, мечтал познакомиться с легендарными космонавтами. Его мечта сбылась — он был представлен первой в мире леди, покорившей космическое пространство.
Это, конечно, невероятное и незабываемое впечатление — присесть рядом с таким великим человеком, который внес огромный вклад в историю космонавтики. Ее смелость всегда будет вдохновлять. Глядя на нее, понимаешь, что мечты могут стать реальностью, нужно верить в них, не бояться и идти вперед! Я вырос, можно сказать, на историях о Валентине Терешковой и вот сейчас передаю от нее вам поздравления с Днем космонавтики. Это праздник, который символизирует великие возможности человеческого духа! Валентина Владимировна, первая женщина-космонавт просила передать каждому из вас — «Не бойтесь ничего, друзья! Сильным покорится дорога!», — пишет Сергей Васильевич в своем блоге.
Подписчики политика окрестили событие «космической новостью» и поблагодарили за позитивное поздравление с Днем космонавтики.
«Супер!!! Поздравляем! космическая новость! С праздником!!!»
«Сергей Васильевич! Каждое сказанное вами слово мало того, что грамотно написано, более, как вы силу чувств умудряетесь донести до нас, — это не просто!»
«Действительно, только сильным покоряется дорога!»
«Я через вас, как будто сама к легенде подсела! Прикоснулась спасибо за этот космос».
Напомним, в актуальном составе отряда космонавтов присутствует Кирилл Песков, окончивший школу №14 в Назарово.
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