Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.12
73,82
83,32
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На севере Красноярского края построят новую школу для ста учеников

На севере Красноярского края построят новую школу для ста учеников
Автор фото: klimkin . Иллюстрация: pixabay.com

Новая школа будет расположена на Таймыре, в ней учатся дети из трех населенных пунктов – поселков Хета, Новая и Катырык, численность учащихся не превышает ста человек.

#НОВОСТИ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Заксобрания края Сергея Сизоненко, стоимость строительства составит 645 млн рублей. Это деньги краевого бюджета. Главная задача – найти подрядчика на эти работы. Проект строительства уже готов и утвержден.

Школа, в которой сейчас идут занятия, построена в 70-е годы, здание находится в плохом состоянии и в нем очень холодно.

Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ослабьте хватку!» — о чем попросила Путина Юлия Симбирева из Красноярска«Ослабьте хватку!» — о чем попросила Путина Юлия Симбирева из Красноярска
  • Расписание открытия новогодних елок 2022 по районам КрасноярскаРасписание открытия новогодних елок 2022 по районам Красноярска
  • Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»
  • Гидрометцентр: Красноярск накроет «настоящая зима»Гидрометцентр: Красноярск накроет «настоящая зима»
  • «ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех«ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.