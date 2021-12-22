На севере Красноярского края построят новую школу для ста учеников

Новая школа будет расположена на Таймыре, в ней учатся дети из трех населенных пунктов – поселков Хета, Новая и Катырык, численность учащихся не превышает ста человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Заксобрания края Сергея Сизоненко, стоимость строительства составит 645 млн рублей. Это деньги краевого бюджета. Главная задача – найти подрядчика на эти работы. Проект строительства уже готов и утвержден.

Школа, в которой сейчас идут занятия, построена в 70-е годы, здание находится в плохом состоянии и в нем очень холодно.

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