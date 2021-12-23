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В новый состав Общественной палаты Красноярска вошел «Человек года-2021»

В новый состав Общественной палаты Красноярска вошел «Человек года-2021»
Автор фото: Павел Парамонов. Иллюстрация: архив ДК

Предыдущий созыв городской общественной палаты завершил свою работу 20 декабря. В новом составе, как и прежде, 21 человек: кандидаты от мэра, от горсовета и от некоммерческих организаций.

#НОВОСТИ

Кто войдет в руководящие органы палаты, новый состав решит на первом заседании, по регламенту оно должно состояться в течение 15 дней после сложения полномочий прежнего состава. Новая палата будет работать три года.

Полный список членов городской ОП можно найти на сайте мэрии. Отметим, что одним из кандидатов от НКО, которые избирались на конкурсной основе, вошла руководитель АНО «Театральной Арт-пространство «Этти Дети» Елена Бедрина. В декабре 2021 года Бедрина стала победителем номинации «Детские пространства развития» ежегодной премии «Делового квартала» «Человек года».

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Автор: Петр Савельев
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