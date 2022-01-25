Краевой суд оставил Сергея Натарова в СИЗО до 20 февраля

Вице-спикера Заксобрания края подозревают в восьми эпизодах по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Согласно версии следствия преступления совершались организованной группой либо в особо крупном размере.

Предполагается, что г-н Натаров в 2018…2019 годах организовал работу схемы по выводу бюджетных денег, выделяемых муниципалитетом Игарки на закупку угля.

Депутата ЗС обвиняют в том в том, что деньги переводились через подставные фирмы, которые заключали договоры на оказание информационных и рекламных услуг интернет-изданиями «Дела.ру» и «Ньюслаб» (с подконтрольными г-ну Натарову), в действительности работы по договорам не исполнялись.

Тем не менее, красноярское отделение ЛДПР считает уголовное дело на г-на Натарова политическим давлением в ответ на успехи партии «желто-голубых» в крае.

Губернатор сделал в ответ заявление, что не видит политических оттенков в деле Натарова.

Напомним, что г-н Натаров всегда проходил в депутаты только по партийным спискам. В 2001…2011 годах он два срока отсидел в Заксобрании края, в 2016…2021 годах в Государственной думе. В сентябре 2021 года Натаров снова баллотировался в Госдуму, но потерпел фиаско и обеспечил себе место ЗС по партийному списку ЛДПР. На первой сессии нового созыва Натарова выбрали вице-спикером.

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