Краевой суд оставил Сергея Натарова в СИЗО до 20 февраля
Вице-спикера Заксобрания края подозревают в восьми эпизодах по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
Согласно версии следствия преступления совершались организованной группой либо в особо крупном размере.
Предполагается, что г-н Натаров в 2018…2019 годах организовал работу схемы по выводу бюджетных денег, выделяемых муниципалитетом Игарки на закупку угля.
Депутата ЗС обвиняют в том в том, что деньги переводились через подставные фирмы, которые заключали договоры на оказание информационных и рекламных услуг интернет-изданиями «Дела.ру» и «Ньюслаб» (с подконтрольными г-ну Натарову), в действительности работы по договорам не исполнялись.
Тем не менее, красноярское отделение ЛДПР считает уголовное дело на г-на Натарова политическим давлением в ответ на успехи партии «желто-голубых» в крае.
Губернатор сделал в ответ заявление, что не видит политических оттенков в деле Натарова.
Напомним, что г-н Натаров всегда проходил в депутаты только по партийным спискам. В 2001…2011 годах он два срока отсидел в Заксобрании края, в 2016…2021 годах в Государственной думе. В сентябре 2021 года Натаров снова баллотировался в Госдуму, но потерпел фиаско и обеспечил себе место ЗС по партийному списку ЛДПР. На первой сессии нового созыва Натарова выбрали вице-спикером.
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