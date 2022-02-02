«Русская платина» получит 180 миллиардов на освоение месторождения в Красноярском крае
ВЭБ.РФ, банк ВТБ и дочерняя структура «Русской платины» «Черногорская ГРК» подписали договор синдицированного кредитования. Деньги нужны для освоения Черногорского месторождения.
Проект строительства горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского платинового месторождения оценивается в 240 миллиардов рублей, ВЭБ.РФ и ВТБ готовы выделить до 180 миллиардов. Первая очередь ГОК должна быть введена в эксплуатацию в 2024 году. Часть средств компания получит в ближайший месяц.
Реализация проекта разработки Черногорского месторождения в Красноярском крае является первым шагом создания второго по величине производителя палладия и платины в России. Следующим шагом станет реализация второго этапа проекта, который предполагает обустройство месторождения и строительство обогатительного комплекса на месторождении Норильск -1», - прокомментировал сделку генеральный директор «Русской платины» Евгений Воробейчик.
Напомним, лицензию на освоение Черногорского месторождения компания получила еще в 2011 году, но начало разработки по разным причинам откладывалось. Последние несколько лет «Русская платина» вела переговоры о различных вариантах совместного освоения рудной базы с «Норникелем». В итоге компании подписали соглашение об операционном партнерстве, в рамках которого «Норникель» предоставит доступ к своей инфраструктуре в Норильском промышленном районе (на рыночных условиях) и займется реализацией продукции.
Запасы Черногорского месторождения оцениваются в 131 млн тонн палладиевых, платиновых, родиевых и золотоносных руд, первая очередь Черногорского ГОК сможет перерабатывать до 7 млн тонн руды в концентрат с высоким содержанием редкоземельных металлов.
По теме:
-
«Норникель» определился с инвестпланами на следующий год
Совет директоров компании утвердил бюджет 2022 года. В нем отражены все аспекты новой стратегии концерна.13.12.2021Новости ДККрасноярск
-
Число резидентов Арктической зоны вырастет в четыре раза
Николай Зуев, вице-премьер правительства Красноярского края, заявил на форуме «Арктика: настоящее и будущее», что количество резидентов АЗРФ может вырасти с восьми до 34.07.12.2021Новости ДККрасноярск
-
В Сибири создадут восемь кластеров по отраслям экономики
Инвестиционная емкость всех запущенных в них проектов составит несколько триллионов рублей. Стратегия уже разработана и сейчас согласовывается на федеральном уровне.07.12.2021Новости ДККрасноярск
-
«Норникель» и «Русская платина» договорились о сотрудничестве в Арктике
Речь идет о проекте освоения Черногорского месторождения медно-никелевых руд. Соглашение о партнерстве было подписано в июле прошлого года.03.12.2021Новости ДККрасноярск
-
ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки»
Петербургский международный экономический форум после годичной паузы продемонстрировал повышенную деловую активность. Анализируем «улов» соглашений и договоренностей.09.06.2021Новости ДККрасноярск
-
«Русская платина» начнет освоение месторождения в Норильске с помощью ВЭБ.РФ
Госкорпорация развития, банк ВТБ и «Русская платина» подписали на ПМЭФ меморандум о намерениях по проектному финансированию разработки Черногорского медно-никелевого месторождения.08.06.2021Новости ДККрасноярск
-
В РУСАЛе заявили о возобновлении обсуждения проекта «Арктик Палладий»
В компании намерены вновь вернуться к переговорам о реализации масштабного проекта стоимостью $15 млрд совместно с «Русской платиной» и «Норникелем».28.10.2020Новости ДККрасноярск