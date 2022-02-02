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«Русская платина» получит 180 миллиардов на освоение месторождения в Красноярском крае

Черногорское месторождение
Черногорское месторождение. Иллюстрация: russian-platinum.ru

ВЭБ.РФ, банк ВТБ и дочерняя структура «Русской платины» «Черногорская ГРК» подписали договор синдицированного кредитования. Деньги нужны для освоения Черногорского месторождения.

#НОВОСТИ

Проект строительства горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского платинового месторождения оценивается в 240 миллиардов рублей, ВЭБ.РФ и ВТБ готовы выделить до 180 миллиардов. Первая очередь ГОК должна быть введена в эксплуатацию в 2024 году. Часть средств компания получит в ближайший месяц.

 

Реализация проекта разработки Черногорского месторождения в Красноярском крае является первым шагом создания второго по величине производителя палладия и платины в России. Следующим шагом станет реализация второго этапа проекта, который предполагает обустройство месторождения и строительство обогатительного комплекса на месторождении Норильск -1», - прокомментировал сделку генеральный директор «Русской платины» Евгений Воробейчик.

 

Напомним, лицензию на освоение Черногорского месторождения компания получила еще в 2011 году, но начало разработки по разным причинам откладывалось. Последние несколько лет «Русская платина» вела переговоры о различных вариантах совместного освоения рудной базы с «Норникелем». В итоге компании подписали соглашение об операционном партнерстве, в рамках которого «Норникель» предоставит доступ к своей инфраструктуре в Норильском промышленном районе (на рыночных условиях) и займется реализацией продукции.

 

Запасы Черногорского месторождения оцениваются в 131 млн тонн палладиевых, платиновых, родиевых и золотоносных руд, первая очередь Черногорского ГОК сможет перерабатывать до 7 млн тонн руды в концентрат с высоким содержанием редкоземельных металлов.

 

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Автор: Петр Савельев
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