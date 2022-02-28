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МАКС обсудит логистику на КЭФ-2022

МАКС обсудит логистику на КЭФ-2022
Иллюстрация: disshelp.ru

В рамках Красноярского экономического форума впервые отдельное внимание будет уделено переживающей стремительный рост на фоне пандемии отрасли — логистике.

#МНЕНИЯ

4 марта межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) организует специальную экспертную сессию «Вертикаль доставки: от лавинообразного роста к устойчивому развитию», где эксперты обсудят актуальные проблемы логистического бизнеса.

На полях Красноярского экономического форума мы поговорим, о том, как на фоне бурного роста рынка электронной коммерции, в условиях серьезной нехватки человеческих ресурсов, нестабильности в традиционных цепях поставок, продолжающихся ограничений, обеспечить качественный рост и устойчивое развитие отрасли», — сообщает Олеся Савенко, руководитель управления внешних связей МАКС.

Планируется участие в мероприятии представителей различных сегментов отрасли, от авиа- и жд- контейнерных перевозок, и заканчивая представителями курьерских услуг в формате «последней мили».

В рамках мероприятия в МАКС планируют обсудить новые реалии рынка во время пандемии, основные драйверы роста, механики, которые позволят удержать его в постковидное время. Эксперты поделятся кейсами успешных стратегий и тактик, расскажут о новых бизнес-моделях, инновациях в отрасли.

Среди спикеров планируется участие представителей

  • «СберМаркет»,
  • «Волга-Днепр»,
  • «ТрансКонтейнер»,
  • DPD,
  • «Почта России»,
  • «Грузовичкоф»,
  • Master Delivery (бренд «Прямиком»),
  • «Цайняо саплайн чейн менеджмент (ру)»
  • и других.

Справка

Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) создана в 2021 с целью объединить усилия предпринимателей, экспертов отрасли для обсуждения и выработки способов, предложений, направленных на создание благоприятных условия развития доставки в РФ. МАКС совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) разработал и запустил Реестр надежных курьерских служб.

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Автор: Петр Савельев
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