МАКС обсудит логистику на КЭФ-2022
В рамках Красноярского экономического форума впервые отдельное внимание будет уделено переживающей стремительный рост на фоне пандемии отрасли — логистике.
4 марта межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) организует специальную экспертную сессию «Вертикаль доставки: от лавинообразного роста к устойчивому развитию», где эксперты обсудят актуальные проблемы логистического бизнеса.
На полях Красноярского экономического форума мы поговорим, о том, как на фоне бурного роста рынка электронной коммерции, в условиях серьезной нехватки человеческих ресурсов, нестабильности в традиционных цепях поставок, продолжающихся ограничений, обеспечить качественный рост и устойчивое развитие отрасли», — сообщает Олеся Савенко, руководитель управления внешних связей МАКС.
Планируется участие в мероприятии представителей различных сегментов отрасли, от авиа- и жд- контейнерных перевозок, и заканчивая представителями курьерских услуг в формате «последней мили».
В рамках мероприятия в МАКС планируют обсудить новые реалии рынка во время пандемии, основные драйверы роста, механики, которые позволят удержать его в постковидное время. Эксперты поделятся кейсами успешных стратегий и тактик, расскажут о новых бизнес-моделях, инновациях в отрасли.
Среди спикеров планируется участие представителей
- «СберМаркет»,
- «Волга-Днепр»,
- «ТрансКонтейнер»,
- DPD,
- «Почта России»,
- «Грузовичкоф»,
- Master Delivery (бренд «Прямиком»),
- «Цайняо саплайн чейн менеджмент (ру)»
- и других.
Справка
Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) создана в 2021 с целью объединить усилия предпринимателей, экспертов отрасли для обсуждения и выработки способов, предложений, направленных на создание благоприятных условия развития доставки в РФ. МАКС совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) разработал и запустил Реестр надежных курьерских служб.
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