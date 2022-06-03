Красноярск ожидают прохладные и пасмурные выходные
На выходных в Красноярске стихнет ветер, атмосферное давление вернется к норме, но в остальном погода останется прохладной и пасмурной.
В ночь на субботу до +3°C, возможен небольшой дождь и даже мокрый снег. Днем +13°C, облачно, небольшой дождь.
В воскресенье без осадков, днем +17°C, ночью +3°C.
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