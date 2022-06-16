Красноярский «Центр питания» заплатит школьникам за отравление

Суд обязал КГБУ «Центр питания» выплатить компенсацию морального вреда школьникам, которые отравились в железногорской «Школе космонавтики».

Напомним, прокуратура Железногорска подала в суд на краевой «Центр питания» в 2021 году — тогда в «Школе Космонавтики» отравились более 40 детей.

Как было указано в заявлении прокурора, в работе «Центра питания» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, на предприятии был обнаружен очаг золотистого стафилококка, который и привел к заболеванию школьников.

«Выступая в защиту прав и интересов перенесших заболевание детей, прокуратура направила в суд десять исков о взыскании компенсации морального вреда», — сообщили в надзорном ведомстве.

В результате суд требования прокурора удовлетворил и обязал КГБУ «Центр питания» выплатить в пользу несовершеннолетних компенсацию морального вреда в общем размере 300 тыс. рублей.

Читайте также: