Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.06
56,66
59,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский «Центр питания» заплатит школьникам за отравление

Красноярский «Центр питания» заплатит школьникам за отравление
Иллюстрация: entrpit24.ru

Суд обязал КГБУ «Центр питания» выплатить компенсацию морального вреда школьникам, которые отравились в железногорской «Школе космонавтики».

#НОВОСТИ

Напомним, прокуратура Железногорска подала в суд на краевой «Центр питания» в 2021 году — тогда в «Школе Космонавтики» отравились более 40 детей.

Как было указано в заявлении прокурора, в работе «Центра питания» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, на предприятии был обнаружен очаг золотистого стафилококка, который и привел к заболеванию школьников.

«Выступая в защиту прав и интересов перенесших заболевание детей, прокуратура направила в суд десять исков о взыскании компенсации морального вреда», — сообщили в надзорном ведомстве.

В результате суд требования прокурора удовлетворил и обязал КГБУ «Центр питания» выплатить в пользу несовершеннолетних компенсацию морального вреда в общем размере 300 тыс. рублей.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска«Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска
  • Красноярск ожидает теплая и дождливая неделяКрасноярск ожидает теплая и дождливая неделя
  • В Красноярске введут несколько временных ограничений движенияВ Красноярске введут несколько временных ограничений движения
  • Мэр Еремин: развязку на Николаевском проспекте запустят досрочноМэр Еремин: развязку на Николаевском проспекте запустят досрочно
  • «Отключений не будет»: красноярский Водоканал закончил ремонт на двух заборах«Отключений не будет»: красноярский Водоканал закончил ремонт на двух заборах
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.