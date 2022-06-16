Красноярский «Центр питания» заплатит школьникам за отравление
Суд обязал КГБУ «Центр питания» выплатить компенсацию морального вреда школьникам, которые отравились в железногорской «Школе космонавтики».
Напомним, прокуратура Железногорска подала в суд на краевой «Центр питания» в 2021 году — тогда в «Школе Космонавтики» отравились более 40 детей.
Как было указано в заявлении прокурора, в работе «Центра питания» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Кроме того, на предприятии был обнаружен очаг золотистого стафилококка, который и привел к заболеванию школьников.
«Выступая в защиту прав и интересов перенесших заболевание детей, прокуратура направила в суд десять исков о взыскании компенсации морального вреда», — сообщили в надзорном ведомстве.
В результате суд требования прокурора удовлетворил и обязал КГБУ «Центр питания» выплатить в пользу несовершеннолетних компенсацию морального вреда в общем размере 300 тыс. рублей.
Читайте также:
-
Крыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торги
Началась поэтапная распродажа скандального комбината «Школьного питания». Первый лот уже выставлен. На очереди другие. Рассказываем подробности.
-
Год назад: главные новости ноября-2021
Как ни странно, ноябрь стал месяцем хороших новостей о путешествиях: авиакомпании страны расширяют маршрутную сеть по России и за рубеж, несмотря на очередную волну ковида.
-
Роспотребнадзор: в школьном питании Красноярского края не хватает витаминов и калорий
Проверки ведомства школьных пищеблоков выявили массовые нарушения в составе питания. Виновные оштрафованы более чем на 11 млн рублей.
-
Красноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьников
Поводом для обращения в Арбитраж стали два инцидента, произошедшие в «Школе космонавтики» в начале 2021 года, в результате которых пострадало более 40 детей.
-
Руководить красноярским «Центром питания» будет экс-глава управления образования города
Прежний директор уволился устав от «противостояния с руководством Главного управления образования». Заявление он написал незадолго до отравления школьников.
-
Счетная палата Красноярского края озвучила данные проверки закупок Универсиады
Специалисты провели проверку закупочной деятельности, проводимой Дирекцией Всемирной зимней универсиады. Нарушения нашли.
-