Началась прокурорская проверка золотодобывающих компаний на юге края
На юге края с воздуха зафиксировали сброс сточных вод в реки. Подозрение пало на золотодобытчиков.
Прокуратура Красноярского края начала проверку золотодобывающих компаний в Каратузском районе. Ранее были замечены сбросы сточных вод в реки Большой Тюхтет и Амыл — они стали желтыми. Именно там добывается россыпное золото.
В проверке принимают участие представители министерства экологии края, Енисейского управления Росрыболовства, ФГБУ «Главрыбвод», Среднесибирского УГМС. Уже отобраны для анализа пробы воды и грунта. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.