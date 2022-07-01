Жители Красноярского края стали меньше мусорить

Объем мусора, который вывезли из городов региона, снизился на 15%.

За 2021 год из городов Красноярского края вывезли 787,95 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, что на 15% меньше, чем в 2020-м. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

В целом по Сибири за год было вывезено почти 4,6 млн тонн, что также меньше прошлогодних показателей — на 9,2%. По объемам произведенных отходов Красноярский край лидирует в округе.

По России же в 2021 году было вывезено из городов 47,4 млн тонн — это на 4,4% меньше, чем годом ранее.

Общая масса накапливаемого в городах мусора сокращается, что отчасти связано с уменьшением численности населения. Вместе с тем важно учитывать, что в российских регионах образуется огромное количество несанкционированных свалок, которые попросту не отражаются в официальной отчетности о вывезенных ТКО. Особенно это характерно для регионов со слаборазвитой системой обращения с ТКО», — говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Также она отметила, что сейчас мусорная отрасль недоинвестирована, что может привести к негативным последствиям, а санкции могут ограничить возможности для технологического развития мусороперерабатывающей инфраструктуры.

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