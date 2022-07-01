Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.06
51,15
53,85
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Жители Красноярского края стали меньше мусорить

Жители Красноярского края стали меньше мусорить
Иллюстрация: busideasto.ru

Объем мусора, который вывезли из городов региона, снизился на 15%.

#НОВОСТИ
За 2021 год из городов Красноярского края вывезли 787,95 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, что на 15% меньше, чем в 2020-м. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.
 
В целом по Сибири за год было вывезено почти 4,6 млн тонн, что также меньше прошлогодних показателей — на 9,2%. По объемам произведенных отходов Красноярский край лидирует в округе.
 
По России же в 2021 году было вывезено из городов 47,4 млн тонн — это на 4,4% меньше, чем годом ранее.
Общая масса накапливаемого в городах мусора сокращается, что отчасти связано с уменьшением численности населения. Вместе с тем важно учитывать, что в российских регионах образуется огромное количество несанкционированных свалок, которые попросту не отражаются в официальной отчетности о вывезенных ТКО. Особенно это характерно для регионов со слаборазвитой системой обращения с ТКО», — говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Также она отметила, что сейчас мусорная отрасль недоинвестирована, что может привести к негативным последствиям, а санкции могут ограничить возможности для технологического развития мусороперерабатывающей инфраструктуры.
 
Читайте также:
Илья Ильин: «Консолидация — это единственно верный путь мусорной реформы»

Реформирование в сфере обращения с ТКО идет уже несколько лет. Но его результаты далеки от ожиданий людей и игроков этого рынка. Проблема в выбранном векторе развития.

Бывший гендиректор ООО «Экоресурс» Евгений Шепелев заключен под домашний арест

Бывшему гендиректору ООО «Экоресурс» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Бывший красноярский регоператор не хочет убирать свою свалку в Березовском районе

Природоохранная прокуратура считает ее незаконной, но компания не согласна с выводами ведомства и пошла в суд.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Посчитал мелочь, ее хватило»: директор театра Пушкина выиграл в лотерею 2,7 млн рублей«Посчитал мелочь, ее хватило»: директор театра Пушкина выиграл в лотерею 2,7 млн рублей
  • Социальные предприятия Красноярского края могут получить поддержку от государстваСоциальные предприятия Красноярского края могут получить поддержку от государства
  • В Красноярске приступили к строительству дороги от Удачного до Николаевского мостаВ Красноярске приступили к строительству дороги от Удачного до Николаевского моста
  • В Красноярске появятся специальные площадки для выгула собакВ Красноярске появятся специальные площадки для выгула собак
  • «Великолепная пятерка и вратарь»: кто сыграет в матче мировых звезд хоккея в Красноярске«Великолепная пятерка и вратарь»: кто сыграет в матче мировых звезд хоккея в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.