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Под Красноярском продали участок в 500 тысяч кв. метров. А прокуратура аннулировала сделку

Под Красноярском продали участок в 500 тысяч кв. метров. А прокуратура аннулировала сделку
Иллюстрация: pixabay.com Автор: brenkee

Администрация Березовского района продала территорию более 500 тысяч кв. метров гражданину за 8,9 миллиона рублей.

#НОВОСТИ

При этом сам участок был предназначен для размещения полигона твёрдых бытовых отходов, его кадастровая стоимость составила 50 млн рублей.

Администрация района продала территорию покупателю под эксплуатацию нежилого здания площадью 16,6 кв. метров, трансформаторной подстанции и наружных сетей электроснабжения. А низкую цену участка объяснили льготными условиями.

«Вопреки требованиям закона, публичные конкурсные процедуры при продаже земельного участка не проведены, а площадь сформированного участка являлась несоразмерной площади находящихся на нем объектов недвижимости», -рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что в границы территории были включены земли государственного лесного фонда. Распоряжаться ими администрация Берёзовского района не имела права.

Прокуратура направила в суд иск о признании сделки недействительной и снятии участка с кадастрового учёта. Требования были удовлетворены в полном объёме.

Ранее DK.RU сообщал, что прокуратура начала проверку золотодобывающих компаний на юге края — там с воздуха зафиксировали сброс сточных вод в реки.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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