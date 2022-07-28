На пляже в Емельяновском районе официально разрешили купаться

Пляж на озере комплекса отдыха ООО «Озеро-парк «Емельяновское» получил санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам зоны рекреации.

Об этом рассказал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

Он отметил, что это уже второй пляж на территории региона, который получил документ, подтверждающий санитарно-эпидемиологическую безопасность водного объекта и прилегающего берега.

В июле аналогичное заключение выдано МАУ «Татышев-парк». Арендатор территории провел необходимые благоустроительные работы, а также работы по оборудованию инфраструктуры пляжа.

Ранее DK.RI сообщал, что Роспотребнадзор проверил качество воды в водоемах Красноярска и заявил, что они непригодны для купания.

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