Опыты и образцы: куда сходить в Красноярске 8…14 апреля 2023

Кому и как может нагрубить искусство, получится ли у оркестра сыграть регги, и почему якутскую премьеру можно найти недалеко от лент Трюффо — ответы в специальной афише «Делового квартала».

8 апреля, суббота

Увеличивается ли ценность искусства пропорционально количеству арт-объектов? Что именно заслуживает не только внимания, но и приобретения? А главное — кому и зачем это необходимо?

Разобраться и отыскать подходящий вектор поможет лекция «Актуальные тренды в коллекционировании на арт-рынке 2020-х: между художником и коллекционером». Искусствовед, арт-критик, независимый куратор Оксана Будулак поделится, какое искусство сейчас модно коллекционировать, и в какие арт-объекты действительно стоит вкладываться.

Лекция со свободным входом пройдет в креативном пространстве «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В) 8 апреля в 18:00.

Там же расположена созданная под кураторством Оксаны Будулак выставка внутриигровой фотографии Александра Михайлова «Семейный фотограф». Экспозиция функционирует в пространстве со 2 апреля.

Формально это внутриигровая фотография, но содержательно — полевое социологическое исследование, где предметом выступают отношения между людьми. Обычно собравшиеся в одну ячейку геймеры называют себя кланом, но эти ребята решили, что они семья. Это добрая выставка про стремление сохранить человеческое в киберпространстве. Про традицию семейной фотохроники, изменившей инструменты, но сохранившей главное — родственные души», —

говорится в описании выставки.



Иллюстрация: «Индустрия»

9 апреля, воскресенье

Улыбки на полутонах и мурашки, все то запретное, что так хочется ощутить. <...> Вам останется только слушать, проживать и рефлексировать. Мы расскажем историю, а выводы оставим за вами», — обещают создатели иммерсивного шоу MORPHEUS.

Один из лотов их ограниченной, но своеобразной программы — психотерапевтический аудиоспектакль об изменах «Предчувствие». Развитие сюжета зависит непосредственно от участника: за 90 минут каждому предстоит выбрать между безопасной стабильностью и возникающими (или уже давно поселившимися внутри?) желаниями.

Создатели позиционируют «Предчувствие» как «толчок к одной из самых важных саморефлексий». Одновременно это и самый дорогостоящий спектакль в репертуаре MORPHEUS: один билет обойдется в 2 800 ₽.

Одна из главных особенностей аудиоспектакля: «проживание» происходящего действия с закрытыми глазами и в наушниках. Участники последовательно погружаются в несколько ролей, каждый раз принимая главное решение.



Иллюстрация: MORPHEUS

10 апреля, понедельник

Готовы ли вы потеряться в сказочных мирах лесной нимфы?»

Если ответ «Да» — добро пожаловать на концерт polnalyubvi.

Хрустальная свежесть, баюкающие мелодии и истории, до краев наполненные пронзительностью и любовью — услышать, почувствовать и зажечься можно будет в The MODS bar (ул. Авиаторов, 19).

Инди-поп исполнительница привезет в Красноярск свой новый альбом «Торопись, уже скоро рассвет»: здесь пройдет один из первых концертов в рамках гастрольного тура по России.

А для самой тонкой сонастройки еще есть время послушать хотя бы самые известные композиции исполнительницы: «Кометы», «Девочка и Море», «Спящая красавица».



Иллюстрация: polnalyubvi

11 апреля, вторник

Ценителям кинематографа приготовиться: 11 апреля расписание «Дома кино» богато на достойные варианты.

Пока продолжается «Фестиваль корейского кино», можно успеть познакомиться с одним из самых затягивающих триллеров, включенных в программу — «Воспоминания убийцы».

Снова в фокусе и якутское кино: с конца марта на экранах появилась «Айта» — драматическая история о поиске правды, и выборе между прощением и местью.

Для тех, кто любит погружаться в любимую классику на большом экране, подойдет одна из знаковых лент «новой волны» французского кино — драма «Нежная кожа» Франсуа Трюффо.

Иллюстрация: Дом Кино — Красноярск

12 апреля, среда

Словосочетание «Ар-брют» напоминает вино не только на слух, но отчасти и с точки зрения эффекта: это художественное направление считается одним из самых «чистых» за счет стихийности и «необработанности». Иногда art brut характеризуют как искусство, зародившееся в кабинете психиатра.

Лишенное стереотипов, „грубое искусство“, спонтанный выплеск из глубин разума и сознания», — так описывает его французский художник Жан Дюбюффе, которого цитируют кураторы цикла «Опыты искусств».

«Опыты искусств» проходят в Зум-руме музейного центра «Площадь Мира»: на основе музейной коллекции и выставок искусствоведы объясняют участникам теорию, после чего наступает время арт-практики.

В этот раз практическое занятие станет полноценным ритуалом, который даст возможность «вытащить» рождающиеся в бессознательном образы и трансформировать их в поток художественных образов на листе ватмана.

Присоединиться к группе можно при наличии билета. Начало очередного погружения в искусство — 12 апреля в 19:00.



Иллюстрация: «Площадь Мира»

13 апреля, четверг

Соединить классическое звучание струнного оркестра и неповторимо-экспрессивную этнику Ямайки? Именно такой синтез создали участники музыкального проекта ENIGMA: оценить это сочетание можно 13 апреля с 19:00 в Большом концертном зале филармонии.

Там выступит «золотой голос» проекта Эндрю Дональдс (Andru Donalds) — автор песен и соло-исполнитель с Ямайки, с начала 2000-х известный на международном уровне.

Музыка „ENIGMA“ — космический синтез звуков, этнических мотивов, ритма и чувств, который трудно отнести к какому-либо стилю: проект породил собственный музыкальный стиль — „Энигматик“! Эндрю не случайно пригласили в проект „ENIGMA“: он обладает неординарным завораживающим голосом, а его творчество — это микс музыкальных жанров и стилей разных стран: нью-эйдж, регги, поп, рок-н-ролл, этно», — говорится в описании предстоящего концерта.

Композиции «ENIGMA» прозвучат в интерактивном формате, а уникальным сопровождением станет струнный оркестр.

Стоимость билетов начинается от 2 200 ₽.



Иллюстрация: Enigma / Andru Donalds

14 апреля, пятница

100-летие джаза в России не оставили без внимания и в Красноярске: в пятницу труппа филармонии выступит с хореографическим спектаклем «Акробат» — работой, в которой главным хореографом впервые выступил Борис Терешкин.

Исторический материал постановки — биография «пионера советского джаза» Валентина Парнаха. Ученик Михаила Гнесина и Всеволода Мейерхольда, выпускник Сорбонны, создатель «джаз-оркестра Валентина Парнаха». Балет воскресит воспоминания музыканта, танцора и хореографа от первого лица.

Спектакль начинается с интервью на пустом перроне одного из московских вокзалов. Среди паровозного пара и дыма, вокзальных конструкций, как поезда, расходятся истории Валентина Парнаха по всему миру. Яркой остановкой станет джаз. История заканчивается констатацией факта о забвении имени пионера советского джаза молодым журналистом, но будущее, воспитанное на прошлых открытиях, выходит вперёд и заявляет обратное. Было ли на самом деле это интервью? Конечно нет. Оно так же размыто, как и рамки в искусстве самого Валентина Парнаха», — так говорят об «Акробате» создатели.

Автором идеи стал Евгений Стодушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии, а воплощение проект получил под руководством Валерия Терешкина.

Стоимость билета на концерт «Свободного балета» 14 апреля в 19:00 — от 250 до 750 ₽.



Иллюстрация: «Свободный балет» Валерия Терешкина

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