Реконструкцию красноярского цирка планируют завершить к 2025

Капитальный ремонт здания начали в 2019. Работы «заморозили» из-за нехватки финансирования и возобновили только осенью 2022.

Работы по реконструкции красноярского цирка должны быть закончены до 2025: такие сроки указаны в проекте Стратегии развития циркового искусства в РФ до 2035. Документ, разработанный министерством культуры страны, опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из его текста следует, что до 2025 в рамках федеральной адресной инвестпрограммы работы в красноярском цирке необходимо завершить. Напомним, в 2022 на ремонт выделили больше 146 млн рублей из федерального бюджета. На тот момент ориентировочная сумма, которая требуется для окончания капремонта, составляла 1,4 млрд рублей.

История реконструкции Красноярского государственного цирка выходит уже на восьмилетний виток.

О грядущем обновлении здания стало известно еще в 2016. Предполагалось, что работы начнутся в 2017 и завершатся к 2019: году, в который Красноярск принимал Универсиаду.

В марте 2017 заявлялось, что капитальный ремонт цирка завершится, а цирк начнет работу к декабрю 2018.

В июле 2017 в мэрии вернулись к обсуждению работ по реконструкции, а в сентябре того же года утвердили дизайн-проект.

В итоге ремонтные работы так и не начались: в 2018 их перенесли на февраль 2019. Утверждалось, что смещение срока связано с необходимостью корректировок проекта. На тот момент для реставрации требовалось 15 месяцев.

В мае 2019 цирк все же остановил работу и закрылся на ремонт. В ноябре этого же года «Росгосцирк» заключил двухлетний договор на ремонт Красноярского цирка. Планировалось, что открытие обновленного цирка состоится уже в 2021, но на октябрь 2020 выполнение работ отставало от плана примерно на полгода.

Новый рывок случился осенью 2022. В сентябре стало известно, что федеральный Минкульт выделил на продолжение работ 146 млн рублей. В октябре в министерстве культуры края сообщили о возобновлении реставрации.

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