Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.07
89,32
97,25
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

325 млн выделили на строительство детсада на Бугаче

325 млн выделили на строительство детсада на Бугаче
Иллюстрация: admkrsk.ru

Подрядчиком стала компания «СтройКрасСтандарт». По условиям контракта работы должны быть завершены к сентябрю 2024.

#НОВОСТИ

5 июля администрация Красноярска выбрала подрядчика для строительства детского сада в микрорайоне Бугач. Победителем торгов стала компания «СтройКрасСтандарт» (ООО «СКС»). Муниципальный контракт на 325,4 млн рублей уже заключен. Изначально максимальную цену определяли в 385 млн.

По условиям договора, детский сад должен быть построен к сентябрю 2024. В нем предусмотрено 300 мест для 12 групп.

Известно, что в учреждении должны быть музыкальный и спортивный залы, прачечная и технические помещения. Здание разместят рядом со школой № 159 на 1 550 учащихся.

В перспективе рядом появится центр дополнительного образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Его проект должен быть готов к концу текущего года. Все вместе эти учреждения образуют полноценный кластер с полным набором образовательных услуг», — дополняют в администрации.

Как писал «ДК», аналогичный детсад уже работает на ул. 78 Добровольческой Бригады, 27. Еще одно похожее учреждение создается в микрорайоне «Медицинский городок» за кардиоцентром.

справка «ДК»

 
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «СтройКрасСтандарт» зарегистрировано в феврале 2021. За 2022 выручка предприятия составила 142 млн рублей. Rusprofile определяет «СтройКрасСтандарт» как организацию с высокой надежностью, нормальной эффективностью, но низкой финустойчивостью. Компания принимала участие в 203 госзакупках.
 

Читайте также:

В Красноярске хотят впервые построить детсад по концессии

Вопрос обсуждали на заседание инвестиционного совета при главе города. С инициативой заключения соответствующего договора концессии выступила строительная компания «СтройТехнология» из Красноярска.

Красноярской «Умке» нашли землю под частную школу

Проект планируют реализовать по схеме государственно-частного партнерства. Сейчас для него ищут инвестора.

В Красноярске ищут проектировщика детского автогородка на Бугаче

Администрация Красноярска объявила торги по поиску подрядчика для разработки проекта детского автогородка в жилом районе «Бугач».

В «Южном берегу» должны построить школу и детский сад

Земельные участки в мкрн. «Южный берег» передали в муниципальную собственность. Теперь там могут построить детский сад и начальную школу.

Новый детский сад в Академгородке запустят в следующем году

Сейчас здание готовят к вводу в эксплуатацию.

В Красноярске открылась самая большая школа за Уралом

Она рассчитана на более чем полторы тысячи учащихся.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В суд поступили три иска о банкротстве генподрядчика красноярского метроВ суд поступили три иска о банкротстве генподрядчика красноярского метро
  • В Красноярске закрылся бар «Крылья»В Красноярске закрылся бар «Крылья»
  • Полпреду президента в СФО назначили заместителя и помощникаПолпреду президента в СФО назначили заместителя и помощника
  • Многопрофильный медцентр открыли в Октябрьском районе КрасноярскаМногопрофильный медцентр открыли в Октябрьском районе Красноярска
  • В Красноярске откроется сеть кафе «Блинбери» и «Сушивёсла»В Красноярске откроется сеть кафе «Блинбери» и «Сушивёсла»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.