325 млн выделили на строительство детсада на Бугаче
Подрядчиком стала компания «СтройКрасСтандарт». По условиям контракта работы должны быть завершены к сентябрю 2024.
5 июля администрация Красноярска выбрала подрядчика для строительства детского сада в микрорайоне Бугач. Победителем торгов стала компания «СтройКрасСтандарт» (ООО «СКС»). Муниципальный контракт на 325,4 млн рублей уже заключен. Изначально максимальную цену определяли в 385 млн.
По условиям договора, детский сад должен быть построен к сентябрю 2024. В нем предусмотрено 300 мест для 12 групп.
Известно, что в учреждении должны быть музыкальный и спортивный залы, прачечная и технические помещения. Здание разместят рядом со школой № 159 на 1 550 учащихся.
В перспективе рядом появится центр дополнительного образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Его проект должен быть готов к концу текущего года. Все вместе эти учреждения образуют полноценный кластер с полным набором образовательных услуг», — дополняют в администрации.
Как писал «ДК», аналогичный детсад уже работает на ул. 78 Добровольческой Бригады, 27. Еще одно похожее учреждение создается в микрорайоне «Медицинский городок» за кардиоцентром.
справка «ДК»
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