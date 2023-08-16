Красноярским креаторам предлагают занять помещение в центре города

Такое пространство готовы предоставить на базе креативного кластера «Квадрат». Заявки от предпринимателей принимают до 23 августа.

Креативным предпринимателям Красноярска предлагают разместиться на площадке в центре города: такую возможность дают в креативном кластере «Квадрат». Креаторов, которые получат место в пространстве кластера, определят посредством конкурса.

Если вы выпускаете креативную продукцию, а также находитесь в поиске помещения для своей деятельности — это ваш шанс попасть в активно развивающееся креативное сообщество города», — уточняют в Сибирском институте развития креативных индустрий.

Заявку можно подать до 23 августа. Отправленный документ должен соответствовать требованиям, которые можно изучить здесь.

Меньше месяца назад «Квадрат» включили в Атлас креативных кластеров РФ: таким образом пространство подтверждает свой статус на федеральном уровне.

В один из рейтингов попала и «Каменка»: ее внесли в список федерального проекта «Точки притяжения».

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