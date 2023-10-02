16 млн потратят на установку и обслуживание главной елки Красноярска
В 2023 ее снова установят на острове Татышев. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 9 октября.
В Красноярске стартовали поиски подрядчика для монтажа и обслуживания главной новогодней елки города: в 2023 на эти работы выделили 16 млн рублей. Как и в предыдущие годы, локацией установки станет остров Татышев.
На прием заявок от возможных подрядчиков выделили меньше двух недель: отправить документы можно до 9 октября. Исполнителя работ по монтажу, оформлению, техническому обслуживанию и демонтажу новогодней елки объявят 10 октября. Заказчик — МАУ «Татышев-парк».
В закупке указано, что направить заявки могут только представители малого и среднего предпринимательства. Согласно документации, размер обеспечения заявки в 2023 — 320 тыс. рублей. Определен и размер обеспечения исполнения договора, который в этом году составит 800 тыс. рублей.
Работы пройдут в несколько этапов:
- Монтаж и оформление елки и световых локаций — до 20 декабря 2023;
- техническое обслуживание иллюминации елки, световых локаций и сетей электроснабжения — до 18 февраля 2024;
- демонтаж елки и световых локаций — до 10 марта.
Напомним, в 2022 на монтаж и обслуживание главной елки Красноярска выделили аналогичную сумму: пул необходимых работ оценили в 16 млн рублей. Тогда единственным участником торгов стала компания «СТД».
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