16 млн потратят на установку и обслуживание главной елки Красноярска

В 2023 ее снова установят на острове Татышев. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 9 октября.

В Красноярске стартовали поиски подрядчика для монтажа и обслуживания главной новогодней елки города: в 2023 на эти работы выделили 16 млн рублей. Как и в предыдущие годы, локацией установки станет остров Татышев.

На прием заявок от возможных подрядчиков выделили меньше двух недель: отправить документы можно до 9 октября. Исполнителя работ по монтажу, оформлению, техническому обслуживанию и демонтажу новогодней елки объявят 10 октября. Заказчик — МАУ «Татышев-парк».

В закупке указано, что направить заявки могут только представители малого и среднего предпринимательства. Согласно документации, размер обеспечения заявки в 2023 — 320 тыс. рублей. Определен и размер обеспечения исполнения договора, который в этом году составит 800 тыс. рублей.

Работы пройдут в несколько этапов:

Монтаж и оформление елки и световых локаций — до 20 декабря 2023;

техническое обслуживание иллюминации елки, световых локаций и сетей электроснабжения — до 18 февраля 2024;

демонтаж елки и световых локаций — до 10 марта.

Напомним, в 2022 на монтаж и обслуживание главной елки Красноярска выделили аналогичную сумму: пул необходимых работ оценили в 16 млн рублей. Тогда единственным участником торгов стала компания «СТД».

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