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Ирина Потоцкая о том, как найти подходы к поколению Z

Ирина Потоцкая о том, как найти подходы к поколению Z
Иллюстрация: Коллаж ДК

Опытом работы с молодым поколением делятся сотрудники «Альфа-Банка».

#МНЕНИЯ

Ирина Потоцкая, руководитель отдела по подбору персонала «Альфа-Банка»

— Кадровый голод значительно поменял работу с персоналом. К примеру, серьезно оптимизирован подбор — по максимуму убираем те этапы, без которых можно обойтись (допсобеседование, тестирование). И стараемся очень быстро принять решение по кандидату, чтобы его не успели перехватить конкуренты. Упростили профиль кандидата — сегодня он может не обладать хард- и софт-скиллами, без которых раньше было не обойтись.

Глобальная тенденция — профиль кандидата очень сильно расширился. Это может быть и человек без «корочек», и студент, только получающий высшее образование, — все больше таких сотрудников среди тех, кто работает в «полях» и с «холодными» клиентами. Став частью компании, такие сотрудники добирают нужные знания уже внутри банка — через корпоративное обучение и работу с коучами. Человека это мотивирует развиваться в карьере, а банк таким образом выращивает компетентного и лояльного бренду специалиста. 

Подход к обучению также изменился: на смену обучающим вебинарам пришло обучение под конкретный запрос топов или линейных руководителей. Такой продуктовый подход, во-первых, максимально ориентирован на практику, во-вторых, лучше учитывает особенности поколения Z. К слову, ориентируясь на молодое поколение сотрудников, банк меняется не только изнутри, но и снаружи. Яркий пример — Phygital-офисы «Альфа-Банка», сочетающие цифровой и физический опыт.

Меняются подходы и к командообразованию — на смену танцам и тимбилдингу приходят командные сессии, часто под руководством фасилитатора.

Это возможность не просто поштурмить, но и сообща родить решение той или иной проблемы. Узкое место тут — как сделать так, чтобы эти решения не остались на бумаге, а воплотились в жизнь. Тестируем методики и возможности, которые могут с этим помочь.

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Автор: Петр Савельев
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