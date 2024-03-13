Брендированная упаковка — это look для вашего продукта

Стилисты говорят, что интересный образ — многослоен. Упаковка продукта работает по тому же принципу. Разные элементы помогают собрать стильный look и вывести продукт на торговую полку-подиум.

Размышляя о брендинге с помощью упаковки, Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет», предложила необычное, но точное сравнение из мира моды. Более того, в упаковке тоже есть тренды, определяющие ее визуальную и функциональную части.

— Сегодня теряет актуальность логомания — избыточное, нарочитое использование логотипа в брендинге. Лого применяется очень аккуратно: он как будто не должен бросаться в глаза. Принадлежность бренду можно решить вообще без логотипа. Например, акцентируя внимание на фирменном цвете. Пакеты, коробки, ленты, обечайка... Все может быть в узнаваемом цвете, который отсылает к бренду не менее эффективно, чем логотип. Приведу пример из мировой практики — упаковочная папиросная бумага Victoria’s Secret всегда нежно-розового цвета. А вот фирменный цвет Барби — насыщенно розовый, и барбимания обошлась вообще без использования логотипа, работал один лишь цвет. Выразить свой бренд можно через формы, цвета, аксессуары, и не всегда на первом месте нанесение логотипа, — рассказывает Ольга Свежинская.

По мнению эксперта, упаковка — это первые, самые яркие эмоции от соприкосновения с продуктом.

— Для чего нужна упаковка? Сохранить и продавать. Конечно, какую использовать — дело сугубо личное. Но важно, чтобы ваш клиент доверял вам, а значит, вашему продукту. Поэтому я призываю, рекомендую, настаиваю использовать брендированную упаковку. Продукт без имени, без лица — безликая масса. Брендирование — это личное знакомство, — говорит эксперт.

Причем степень эмоций совсем не зависит от дороговизны.

— Креативный подход — это решение задачи с помощью неочевидных инструментов. Сделать дорого, применив все возможности брендинга, — да, он работает, но можно и по-другому. Недавний пример, который мне запомнился, — яйца «из деревни Недюровка». Такой штамп был нанесен на каждое яйцо, и продукт, который сложно отличим, получил индивидуальность, — делится Ольга Свежинская.

Руководитель компании подчеркивает, что брендирование продукта — это история про доверие и личную ответственность производителя.

— Когда производитель не стесняется брендировать продукт своим именем, он дает аудитории четкий сигнал: отвечаю за качество лично! И этот личностный подход работает на 100%. По себе скажу, когда на продукции появилось мое имя — ТМ svEzhinsky — качество каждой салфетки, выпущенной под именным брендом, стало делом чести. Еще сильнее притягательность имени работает в продуктовом сегменте. Фермерский сыр или масло с именным брендом — это покупка у конкретного человека. Формула «человек — человек» в действии. Такие продукты покупаются в первую очередь.

Компания «ПакетМаркет» постоянно расширяет клиентскую отраслевую географию, и сегодня работает с самыми разными сферами: HORECA, доставка еды, производство полуфабрикатов, кондитерские фабрики и цеха, фастфуд, дизайнеры, магазины одежды, услуги. Самые удачные примеры брендинга — комплексные, когда компания продумывает целую упаковочную историю. Также работают креативные решения, позволяющие посмотреть на привычное под другим ракурсом.

— Всем нам хорошо известна готовая еда в пластиковых контейнерах. Безымянная, она может конкурировать только ценой. Из трех одинаковых борщей или котлет с макаронами выбирают тот контейнер, что подешевле. Но если на полке появляется тот же самый продукт в картонной обечайке, то именно за ним тянется рука покупателя. При этом картонная «одежка» может легко стать многофункциональным маркетинговым инструментом, еще одним рекламным носителем. Каким образом? Например, если на картонном поле появится информация о компании, продукте, реклама блюда, которое скоро появится в продаже, или предложение сопутствующего продукта. «К куриным котлетам предлагаем салат «Весенний», «Мини-шашлычки дружат с нашей новой огненной «Сальсой», и так далее, — говорит Ольга Свежинская.

Развитие онлайн-торговли только стимулирует упаковочный бизнес. По словам Ольги Свежинской, в 2024 «ПакетМаркет» взял курс на цифровизацию и автоматизацию.

— В течение года 30% юрлиц — наших клиентов — перешли на заказы через сайт. И это не предел. Мы планируем доработать автоматизированную версию, чтобы наши клиенты могли посмотреть примеры работ, рассчитать нужный продукт и выбрать самые эффективные упаковочные решения, потратив при этом минимум времени. Собрать стильный look для своего продукта в несколько кликов и тут же оформить заказ. Мы уже давно собираем свой гардероб в интернет-магазинах, точно так же можно собрать упаковочный гардероб для любой продукции, — резюмирует Ольга Свежинская.

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