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Мария Горнякова о том, как сплотить новую команду

Мария Горнякова о том, как сплотить новую команду
Иллюстрация: коллаж ДК

В деле построения команды можно обойтись без навязчивого тимбилдинга. Она вполне может сплотить себя сама. Надо лишь помочь ей осознать себя.

#МНЕНИЯ

Мария Горнякова, директор компании Business and Business

Ольга Ёжкина, бизнес-тренер компании Business and Business

— Один из проектов, который развивает наша компания в сотрудничестве с СФУ и Российским обществом «Знание» — «Открытый диалог». Это площадка, где студенты, преподаватели и работодатели в режиме интерактива лучше узнают друг друга. Одни таким образом находят сотрудников, другие — работу или место практики и стажировки. Инструмент работает, более того — разрушает ложные стереотипы.

Современная молодежь хочет и может работать. Их интересует не только зарплата, они готовы включаться в интересные задачи, они мотивированы.

А в нашем крае есть классные организации — точно не «Яндексом» единым жив рынок труда. Строить карьеру можно и в небольших компаниях. Важно то, что предлагает работодатель, как включается в системную работу с кадрами, в развитие своих команд.

Команда, кстати, — значимый фокус для разных бизнесов. Интересный кейс, который сопровождали наши бизнес-тренеры, касался крупной промышленной компании. Головной офис предприятия перенесли в Красноярск, куда релоцировалась часть сотрудников. Стояла задача сплотить новую команду, чтобы она быстро вышла на высокую производительность.

И заказчик, и мы сразу отмели инструменты тимбилдинга вроде обнимашек и бега в мешках. Что предложить взамен? Мы предложили фасилитацию, познакомили людей с моделью жизни любой команды по версии Брюса Такмана. Оттолкнувшись от этого, команда «осознала себя» и начала думать, какие действия нужно предпринять, чтобы выйти на необходимую производительность.

Наряду с разработкой плана такой подход позволил установить качественные горизонтальные связи, а также вскрыл боли, что всегда плюс. Так что всегда есть решение.

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Автор: Петр Савельев
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