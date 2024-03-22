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Давай поженимся: стали известны победители Wedding Awards Siberia`2024 из Красноярска

Давай поженимся: стали известны победители Wedding Awards Siberia`2024 из Красноярска
Иллюстрация: Владимир Сергеев

Рассказываем о всех представителях свадебной индустрии из Красноярска, которые стали победителями в региональном этапе отраслевой премии Wedding Awards.

#НОВОСТИ

18 марта прошла церемония награждения Wedding Awards Siberia and Far East: региональный этап охватил специалистов Сибири и Дальнего Востока. В 2024 награды вручали в 38 номинациях: эксперты изучили 251 конкурсную работу из 21 города. Из 182 участников в финал вышли 127 финалистов. Публикуем полный список победителей из Красноярска, которые возглавили номинации регионального этапа премии в этом году.

  • «Wedding Inspiration Лучшая творческая съемка» — Wedеsthetique wedding agency, A LA RUSSE
  • «Лучший репортажный свадебный фотограф» — Владимир Сергеев
  • «Лучший свадебный видеограф» — Иван Миллер
  • «Лучший event контентмейкер» — GrankinFilms
  • «Лучший церемониймейстер» — Екатерина Однокурцева
  • «Лучший свадебный стилист» — Анастасия Дронова
  • «Лучшая площадка для свадьбы» — дом событий «Сосны»
  • «Лучший свадебный кейтеринг / выбор журнала Wedding» — Catering, Please! Food atelier. 075 group

Напомним, в 2023 Wedеsthetique wedding agency стали победителями номинации «Лучшее свадебное агентство». На DK.RU вышло интервью с основательницей Wedеsthetique wedding agency, в котором мы говорили о том, как сестры-провизоры стали лучшими свадебными организаторами Сибири.

В этом году красноярское агентство вошло в список финалистов, а победу отдали свадебному агентству Айнуры Субханкуловой из Барнаула.

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Автор: Петр Савельев
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