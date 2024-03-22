Давай поженимся: стали известны победители Wedding Awards Siberia`2024 из Красноярска

Рассказываем о всех представителях свадебной индустрии из Красноярска, которые стали победителями в региональном этапе отраслевой премии Wedding Awards.

18 марта прошла церемония награждения Wedding Awards Siberia and Far East: региональный этап охватил специалистов Сибири и Дальнего Востока. В 2024 награды вручали в 38 номинациях: эксперты изучили 251 конкурсную работу из 21 города. Из 182 участников в финал вышли 127 финалистов. Публикуем полный список победителей из Красноярска, которые возглавили номинации регионального этапа премии в этом году.

«Wedding Inspiration Лучшая творческая съемка» — Wedеsthetique wedding agency, A LA RUSSE

«Лучший репортажный свадебный фотограф» — Владимир Сергеев

«Лучший свадебный видеограф» — Иван Миллер

«Лучший event контентмейкер» — GrankinFilms

«Лучший церемониймейстер» — Екатерина Однокурцева

«Лучший свадебный стилист» — Анастасия Дронова

«Лучшая площадка для свадьбы» — дом событий «Сосны»

«Лучший свадебный кейтеринг / выбор журнала Wedding» — Catering, Please! Food atelier. 075 group

Напомним, в 2023 Wedеsthetique wedding agency стали победителями номинации «Лучшее свадебное агентство». На DK.RU вышло интервью с основательницей Wedеsthetique wedding agency, в котором мы говорили о том, как сестры-провизоры стали лучшими свадебными организаторами Сибири.

В этом году красноярское агентство вошло в список финалистов, а победу отдали свадебному агентству Айнуры Субханкуловой из Барнаула.

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