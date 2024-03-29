Бизнес-девичник`2024: самое ожидаемое событие весны состоялось
Дом событий «Сосны» вечером 28 марта собрал 180 гостей. Среди них - красноярские предпринимательницы, медиаперсоны, эксперты бизнес-сообщества. Публикуем первые фото, подробный отчет читайте позже.
Бизнес-девичник разработан DK.RU специально для сообщества жительниц Красноярска, которые занимаются бизнесом. Цель — не просто объединить женщин, которые уже многого добились, но и дать им новые возможности с помощью нетворкинга. Знакомство происходит в том числе с помощью таких небанальных форматов, как документальная пьеса.
Постановка, автором которой является главный редактор и издатель «Делового квартала-Красноярск» Юлия Чанчикова, рассказывает о об известных женщинах города. В этот раз постановка прошла под названием «Бизнес-рапсодия», героиней стали Татьяна Андреева, основатель сети образовательных центров «Умка», Елена Герасименко, основатель компании «БухгалТерра», Евгения Кузьмичева, основатель сети детских садов «Совенок», частной школы «Поколение Будущего» и комбината питания «Аппетит», Полина Паремская, генеральный управляющий Novotel & ibis Krasnoyarsk Center и Елизавета Скрябикова, основательница студии дизайна и архитектуры Level Design.
Героинями пьесы стали известные красноярские предпринимательницы
Рапсодия в названии пьесы объясняется тем, что спектакль объединял драматически монологи, видеоинсталляции и музыку. Воссоздана атмосфера звукозаписывающей студии, а на сцене прозвучали не только голоса героинь, но и известных красноярских артистов — Надежды Самковой, Левона Полояна, Юлии Майнгардт, Анастасии Денисьевой. Песни в их исполнении дополнили образы героинь, над созданием этой составляющей постановки работали Генрих Лисовский (музыка) и Александра Макаренко (поэтическая составляющая).
За музыкальное сопровождение отвечал джазовый коллектив Игоря Полухина.
Фешн-показ стал частью мероприятия
Важной частью сюжета стало взаимодействие радиоведущего и героинь спектакля. В роли ведущего выступил диджей радио «Красноярск Главный» Сергей Васильев.
Фэшн-показ стал еще одной частью программы. Были представлены два сибирских бренда: MERMAN и DAISYKNIT.
Как прошло самое ожидаемое весеннее событие от команды DK.RU, мы подробно расскажем позже. Представляем первые фото. Информационный партнер мероприятия, телекомпания «Прима», рассказала о событии в своем прямом включении.
Информационными партнерами также стали радиостанция «Серебряный дождь» и «Выбери-радио».
Читайте также:
-
Камера, мотор, Бизнес-рапсодия: как прошли видеоинтервью героинь Бизнес-девичника`2024
Меньше месяца осталось до главного ивента весны «ДК» — закрытого Бизнес-девичника. Команда проводит воистину масштабную подготовку: рассказываем и показываем главные события в специальном репортаже.13.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Бизнес-девичник «Делового квартала» объединил лучших креативщиков Красноярска
«Деловой квартал» продолжает подготовку к самому красивому событию весны в Красноярске — Бизнес-девичнику. Творческий проект создает команда, собранная из лучших представителей креативной индустрии.19.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Полина Паремская: Каждой хочется почувствовать себя героиней
До Бизнес-девичника`2024 остается меньше месяца. Продолжаем знакомить с его героинями: на этот раз в фокусе Полина Паремская, генеральный управляющий Novotel & ibis Krasnoyarsk Center.06.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Елена Герасименко: Бизнес-девичник — отличный способ отметить юбилей своей компании
«Деловой квартал» продолжает подготовку к первому ивенту 2024 — Бизнес-девичнику. Одной из его героинь, которая расскажет свою историю, станет Елена Герасименко.05.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Елизавета Скрябикова: Бизнес-девичник — идеальная площадка для развития личного бренда
Спектакль, инсайты и неповторимые эмоции — все это главный ивент весны, Бизнес-девичник «Делового квартала». Одной из пяти героинь мероприятия станет дизайнер интерьеров Елизавета Скрябикова.04.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Евгения Кузьмичева: Бизнес-девичник позволит присвоить свои достижения
«Деловой квартал» готовит самое красивое событие весны в Красноярске – Бизнес-девичник. Мероприятие выстроится вокруг постановки документальной пьесы. Одной из ее героинь станет Евгения Кузьмичева.29.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Татьяна Андреева: Бизнес-девичник — шанс прожить свою историю и принять себя любую
Рассказываем о предпринимательницах Красноярска, которые станут героинями пьесы «Бизнес-рапсодия» и поделятся своими историями на Бизнес-девичнике`2024.28.02.2024Новости ДККрасноярск