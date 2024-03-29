Бизнес-девичник`2024: самое ожидаемое событие весны состоялось

Дом событий «Сосны» вечером 28 марта собрал 180 гостей. Среди них - красноярские предпринимательницы, медиаперсоны, эксперты бизнес-сообщества. Публикуем первые фото, подробный отчет читайте позже.

Бизнес-девичник разработан DK.RU специально для сообщества жительниц Красноярска, которые занимаются бизнесом. Цель — не просто объединить женщин, которые уже многого добились, но и дать им новые возможности с помощью нетворкинга. Знакомство происходит в том числе с помощью таких небанальных форматов, как документальная пьеса.

Постановка, автором которой является главный редактор и издатель «Делового квартала-Красноярск» Юлия Чанчикова, рассказывает о об известных женщинах города. В этот раз постановка прошла под названием «Бизнес-рапсодия», героиней стали Татьяна Андреева, основатель сети образовательных центров «Умка», Елена Герасименко, основатель компании «БухгалТерра», Евгения Кузьмичева, основатель сети детских садов «Совенок», частной школы «Поколение Будущего» и комбината питания «Аппетит», Полина Паремская, генеральный управляющий Novotel & ibis Krasnoyarsk Center и Елизавета Скрябикова, основательница студии дизайна и архитектуры Level Design.

Героинями пьесы стали известные красноярские предпринимательницы

Рапсодия в названии пьесы объясняется тем, что спектакль объединял драматически монологи, видеоинсталляции и музыку. Воссоздана атмосфера звукозаписывающей студии, а на сцене прозвучали не только голоса героинь, но и известных красноярских артистов — Надежды Самковой, Левона Полояна, Юлии Майнгардт, Анастасии Денисьевой. Песни в их исполнении дополнили образы героинь, над созданием этой составляющей постановки работали Генрих Лисовский (музыка) и Александра Макаренко (поэтическая составляющая).

За музыкальное сопровождение отвечал джазовый коллектив Игоря Полухина.

Фешн-показ стал частью мероприятия

Важной частью сюжета стало взаимодействие радиоведущего и героинь спектакля. В роли ведущего выступил диджей радио «Красноярск Главный» Сергей Васильев.

Фэшн-показ стал еще одной частью программы. Были представлены два сибирских бренда: MERMAN и DAISYKNIT.

Как прошло самое ожидаемое весеннее событие от команды DK.RU, мы подробно расскажем позже. Представляем первые фото. Информационный партнер мероприятия, телекомпания «Прима», рассказала о событии в своем прямом включении.

Информационными партнерами также стали радиостанция «Серебряный дождь» и «Выбери-радио».

Читайте также: