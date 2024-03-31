Рекламный спрос

Согласно оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рынок рекламы Сибири в 2023 продемонстрировал рекордный рост.

АКАР посчитал, что в трех столицах СФО — Новосибирске, Красноярске и Омске — суммарный объем региональных рекламных бюджетов вырос минимум на 30% к 2022 и составил 9 млрд рублей за вычетом НДС, — пишет Ъ.

Рост 2023 побил предыдущий рекордный показатель, который был зафиксирован в 2021.

Положительная динамика обусловлена растущим спросом на рекламные размещения со стороны как российских, так и китайских компаний. Большей частью это новые автомобильные бренды, — считают аналитики АКАР.

Игроки рынка в свою очередь сообщают о притоке объемов государственных средств в наружную рекламу.

Наибольший объем региональных рекламных бюджетов из городов Сибири пришелся на Красноярск — 2,4 млрд рублей.

Но первое место столица Красноярского края занимает после Новосибирска, который в два раза превосходит по объемам — в этом городе рынок рекламы по итогам 2023 составил 4,8 млрд рублей. Возможно это объясняется большей долей малого бизнеса в структуре экономики региона.

Значительно от обоих лидеров отстает Омск — там рынок рекламы составил 1,7 млрд рублей.

47% бюджетов было потрачено на интернет

Тем не менее рост показали все сегменты — видео, аудио и наружка.

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