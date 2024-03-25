В Красноярске пройдет LIVE-встреча «КОД ЛИДЕРА»
На LIVE-встрече действующие предприниматели поделятся реальным опытом и на примере своих кейсов покажут, как масштабировать свой бизнес.
Организаторы мероприятия отмечают, что это будет два часа реальной бизнес-практики.
Так, участникам встречи расскажут принцип построения отдела продаж: как собрать команду, выстроить бизнес-процесс, все регламенты и скрипты продаж, как работать с CRM-системой.
Также обсудят стратегию лидерства на рынке в своей нише, как бизнес может изменить жизнь, представят нестандартные подходы к оптимизации налогов и креативные способы продвижения бизнеса. Например, как издание книги может повысить продажи и узнаваемость бренда.
Среди экспертов:
- Сергей Ким — бизнесмен с 15-ти летним опытом и компанией мирового уровня
- Ольга Ошурко — директор бухгалтерского агентства «Авторская бухгалтерия» РЕЗИДЕНТЫ А+ club
- Яков и Тимур Богатырёвы — основатели компании М-Сити, которая на рынке более 12 лет
- Евгения Вавилова — основатель экспертного издательства REDLIBER, член интернициональго союза писателей
- Антон Уймин — строитель домов и бань по уникальным проектам, основатель компании «Сибирские бани»
Мероприятие пройдет 27 марта в Hilton Garden Inn Krasnoyarsk (Молокова 37, конференц-зал «Енисей»). Начало в 18:00.
Билеты на мероприятие по ссылке: https://leader-code.ru/livekrsk
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