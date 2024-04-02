От «Унесенных ветром» до «Предпринимательского мифа»: топ книг героинь Бизнес-девичника

Героини Бизнес-девичника`2024 рассказали, какие книги вызвали эффект перехода в них самих и в развитии их бизнесов. Делимся важной для красноярских предпринимательниц литературой в подборке.

Книги — не только атрибут осмысленного отдыха, но и кладезь информации, которая может качественно трансформировать мышление. Мы поговорили об этом с предпринимательницами Красноярска, для кого масштабирование знаний и навыков стало образом жизни. Рассказываем, какая литература запустила в героинях Бизнес-девичника «эффект перехода» и каким образом повлияла на дело их жизни.

Татьяна Андреева, основательница сети семейных центров «Умка»

— Стыдно признаться, но книг я сейчас почти не читаю. Только пишу: за последние три года — три собственные книги. Сейчас готовлю к презентации последнюю, про управленческую магию. Этот процесс настолько захватывает меня, дает много радости и энергии. Ведь бессмертными нас делают только дети и книги!

Особенно приятно, что помогает мне в этом настоящий бук-коуч и мой большой друг, главный редактор «Делового квартала» Юлия Чанчикова. Мотиватор и организатор процесса, она структурирует меня и направляет, вдохновляет и помогает все делать, не сливаясь. И книги рождаются на радость читателям.

Что касается литературы, повлиявшей на меня раньше — это нонфикшн Татьяны Мужицкой и ее психологические терапевтические книги. Из классики: безусловно, «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» Булгакова, все романы Анны Гавальда. В детстве обожала Джека Лондона и его приключенческие рассказы. И, конечно, «Три товарища» Ремарка.

А настоящая услада для уха — слог Дины Рубиной. Обожаю ее стиль, глубину, исторические кружева романов. Все ее произведения просто восторг!

Елена Герасименко, основатель компании «БухгалТерра»

— С появлением своего детища «БухгалТерра» я перестала читать художественную литературу: сейчас она либо профессиональная, либо как минимум с бизнес-подтекстом. Но в свое время важной для меня оказалась антиутопия «Атлант расправил плечи» — перед тем, как ее читать, я долго взвешивала, стоит ли, и не пожалела. Фабула в том, что США переходит к госрегулированию рынка, а все предприниматели таиннственным образом исчезают. И тогда становится очевидным, насколько важны свободный рынок, конкуренция, индивидуальность — и что может произойти, если мы это потеряем. А основная идея в том, что мир держится на талантливых людях, их принципах и порядочности. И это переплетение важных для нас вещей, фантастики и, конечно, любовной линии оказалось для меня очень подходящим и захватывающим.

Еще люблю читать биографии, и меня очень воодушевила книга про Стива Джобса: о противоречивой натуре человека-гения, который брал и делал, шел вперед несмотря ни на что. В бизнесе такое умение действительно очень помогает!

Из литературы-инструментария хочется рассказать о «Радикальной прямоте» и книгах Александра Фридмана: из них можно взять много практического и применимого.

И мне кажется, тонким очертанием по всей моей жизни проходит книга «Унесенные ветром», которую я читала еще в детстве: тогда она буквально перевернула мою душу, ее след остается во мне и сейчас.

Евгения Кузьмичева, основатель сети детских садов «Совенок», частной школы «Поколение Будущего» и комбината питания «Аппетит»

— Майкл Гербер, «Предпринимательский миф»: прочитала книгу в 2014 и была сильно возмущена, почему в университете ее не рекомендуют. Часто вспоминаю эту книгу и сейчас — она помогла понять, как можно построить любой бизнес, а главное, как человеку иметь любимую работу и быть в любимой компетенции. Многие предприниматели могут в этой книге увидеть себя в виде стремлений и желаний создавать, делать лучше других.

«Выбор» Эдит Евы Эгер — книга, благодаря которой я поняла силу и важность своих мыслей и убеждений. Как за счет своего внутреннего мира я могу не потерять себя в жизненных обстоятельствах.

Через эту книгу я прониклась возможностями и выносливостью человека, его неимоверной психологической силой.

Благодаря ей мы можем выжить в жестоких условиях, остаться человеком и одновременно с этим уметь делать себе вызов, смотреть своим страхам в лицо.

Елизавета Скрябикова, основатель студии дизайна и архитектуры Level Design

— Сейчас я читаю больше управленческой литературы, а одной из первых была знаменитая «Богатый папа, бедный папа»: я прочитала ее, когда создавала свою студию, и это стало толчком. Знаю, что к ней относятся по-разному и неоднозначно, но в то время она дала мне много инсайтов.

Один из главных: финансовая грамотность нужна всем (и хорошо бы ее преподавать в школе!). Если человек финансово неграмотен, он будет крутиться как белка в колесе в своей работе и жизни, потому что у него нет базы. Финансы это же и про менеджмент жизни, а не только про деньги как таковые.

Понравилась мысль и о том, что нужно брать в команду людей сильнее себя. Как управленец ты не обязан знать все нюансы всех сфер твоего производства, но фактически ты можешь купить эти знания. И это тоже про финансовую грамотность: вкладывать в знания других людей, чтобы делать работу именно управленца — грамотно находить людей, проекты и сотрудничество. Мои активы — это люди, которые на меня работают, а я делаю то, что и должна — развиваю бизнес.

Еще одна идея, которую я почерпнула из книги — много учиться. Владелец бизнеса должен и уметь продавать, и знать базу маркетинга, заходить в переговоры. Для моей жизни это очень откликается: я прохожу управленческие и финансовые обучения, английский дважды в неделю для работы на международных объектах, обучаюсь переговорам и налогообложению. Для масштабирования бизнеса важно не зацикливаться на узкопрофессиональных обучениях, а расширять свой «арсенал».

Полина Паремская, генеральный управляющий Novotel & Ibis Krasnoyarsk Center

Перечитала книгу Полин Браун «Эстетический интеллект» — очень ее люблю, настраивает на восприятие бизнеса и жизни в целом через призму эстетики. Особенно полезно в периоды изменений, внедрения новых инструментов. Например, с помощью принципов эстетического интеллекта разъясняю персоналу, как лучше подарить гостю чувство комфорта и безопасности.

Фредрик Бакман «Вторая жизнь Уве» — сборник историй о самом угрюмом человеке на земле и о том, как его жизнь и жизнь многих других людей меняется после случайного инцидента.

Смешные и трогательные истории о неожиданной дружбе и бездомных котах настраивают и вдохновляют на жизнь, полную решений, идей и поступков. Очень рекомендую!

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