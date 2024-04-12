Картинг вместо серфинга: «Комсомолл» не выдержит «Искусственную волну»
Заявленный ранее аттракцион «Искусственная волна для серфинга» не появится в торговом центре «Комсомолл».
Вместо него в помещении развернут иную развлекательную площадку, — сообщает «7 канал Красноярск» со ссылкой на Антона Янкевича, соучредителя проекта.
Проведенные после анонса расчеты якобы выявили превышение нагрузки на перекрытие третьего этажа, что чревато рисками подтопления магазинов, расположенных ниже. Поэтому от строительства аттракциона решено было отказаться.
Также г-н Янкевич рассказал, что проект задумывался 4 года назад и его судьба складывалась сложным образом — начиная от поиска подходящего помещения, в котором важна не только общая площадь, но и параметры строения — полы, высота потолков и прочее.
Однако отказываться от воплощения проекта «Искусственной волны» предприниматели не собираются и настойчиво ищут новое помещение.
Арендованное в «Комсомолле» место займет другой проект.
Сейчас под волну ищем другое помещение, на месте нее в «Комсомоле» сделаем картинг. Половину инвестиций уже собрали, но дату открытия ориентировочно сказать пока не можем», — цитирует «7 канал Красноярск» слова предпринимателя.
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