Плато Путорана вошло в ТОП-10 «инопланетных» локаций России
Сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ выяснил, какие «инопланетные» места хотели бы посетить туристы. В числе таковых оказалось и затерянное в тундре плато Путорана.
Ко Дню Космонавтики сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос на тему: какие «инопланетные» локации хотели бы посетить подписчики.
На первом месте рейтинга оказалась «Долина Гейзеров» на Камчатке.
На пятом — плато Путорана — расчлененный горный массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.
Площадь плато Путорана составляет 250 тыс. км² (сравнима с территорией Великобритании).
На плато Путорана находятся:
- географический центр России — озеро Виви
- самый высокий в России Тальниковый водопад, 700 м
- воподад Грандиозный, 200 м, 5 место в ТОП-10 «Самых высоких водопадов РФ»*
- самое большое количество водопадов в России
Плато образовалось после извержения супервулкана 252 млн лет назад, вызвавшего великое пермское вымирание. Застывшая лава сформировала базальтовые породы, которые часто именуют сибирскими траппами. Это второе в мире по величине трапповое плато после плато Декан в Индии.
Путорана изрезано рядом больших ущелий и долин, дно которых часто затоплено озерами: Хантайское, Кета, Лама, Дюпкун, Виви, Пясино, Собачье, Аян, Глубокое.
По количеству водопадов плато Путорана занимает первое место в России — реки, пробивая себе дорогу через многослойные породы, образуют глубокие каньоны, пороги и водопады.
На официальном сайте ФГБУ «ГПЗ» Путоранский называются главные природные достопримечательности Путоранского заповедника:
уникальные ландшафты столовых гор (плато) высотой 1000…1500 м н.у.м., каньонообразные котловины гигантских тектонических озер, множество водопадов, в том числе и Тальниковый водопад — самый высокий в России (~600…700 м)».
Кроме Тальникового здесь расположены водопады «Невеста» и «Чаша», которые посещают в походе по плато Путорана.
ТОП…10 «инопланетных» мест
- Долина Гейзеров на Камчатке — 38%
- Романцевские горы в Тульской области — 23%
- Марсианские горы республики Алтай — 9%
- «Уральский марс» — 8%
- Плато Путорана — 7%
- Озеро Эльтон в Волгоградской области — 5%
- Лавовое плато Янкито на острове Итуруп — 4%
- Борницкий карьер в Ленинградской области — 3%
- Поселок Барханы в Астраханской области — 2%
- Карабаш в Челябинской области — 1%
*) Топ самых высоких водопадов Российской федерации
- Тальниковый водопад, 700 м, плато Путорана
- Зейгалан, 600 м, Северная Осетия
- Кинзелюкский (Сурунцинский) водопад, 400 м, Курагинский район Красноярского края, видео
- Чараор, 250 м, Дагестан
- Грандиозный, 200 м, плато Путорана
- Фишт, 200 м, Адыгея
- Учар, 160 м, Алтай
- Киштинский, 150 м, Алтай
- Илья Муромец, 141 м, Сахалинская область
- Ашильтинский, 103 м, Дагестан
3 из самых высоких водопадов РФ находятся в Красноярском крае, по 2 на Алтае и в Дагестане.
Видео о Кинзелюкском водопаде:
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