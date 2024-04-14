Плато Путорана вошло в ТОП-10 «инопланетных» локаций России

Сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ выяснил, какие «инопланетные» места хотели бы посетить туристы. В числе таковых оказалось и затерянное в тундре плато Путорана.

Ко Дню Космонавтики сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос на тему: какие «инопланетные» локации хотели бы посетить подписчики.

На первом месте рейтинга оказалась «Долина Гейзеров» на Камчатке.

На пятом — плато Путорана — расчлененный горный массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.

Площадь плато Путорана составляет 250 тыс. км² (сравнима с территорией Великобритании).

На плато Путорана находятся:

географический центр России — озеро Виви

самый высокий в России Тальниковый водопад, 700 м

воподад Грандиозный, 200 м, 5 место в ТОП-10 «Самых высоких водопадов РФ»*

самое большое количество водопадов в России

Плато образовалось после извержения супервулкана 252 млн лет назад, вызвавшего великое пермское вымирание. Застывшая лава сформировала базальтовые породы, которые часто именуют сибирскими траппами. Это второе в мире по величине трапповое плато после плато Декан в Индии.

Путорана изрезано рядом больших ущелий и долин, дно которых часто затоплено озерами: Хантайское, Кета, Лама, Дюпкун, Виви, Пясино, Собачье, Аян, Глубокое.

По количеству водопадов плато Путорана занимает первое место в России — реки, пробивая себе дорогу через многослойные породы, образуют глубокие каньоны, пороги и водопады.

На официальном сайте ФГБУ «ГПЗ» Путоранский называются главные природные достопримечательности Путоранского заповедника:

уникальные ландшафты столовых гор (плато) высотой 1000…1500 м н.у.м., каньонообразные котловины гигантских тектонических озер, множество водопадов, в том числе и Тальниковый водопад — самый высокий в России (~600…700 м)».

Кроме Тальникового здесь расположены водопады «Невеста» и «Чаша», которые посещают в походе по плато Путорана.

ТОП…10 «инопланетных» мест

Долина Гейзеров на Камчатке — 38% Романцевские горы в Тульской области — 23% Марсианские горы республики Алтай — 9% «Уральский марс» — 8% Плато Путорана — 7% Озеро Эльтон в Волгоградской области — 5% Лавовое плато Янкито на острове Итуруп — 4% Борницкий карьер в Ленинградской области — 3% Поселок Барханы в Астраханской области — 2% Карабаш в Челябинской области — 1%

*) Топ самых высоких водопадов Российской федерации

Тальниковый водопад, 700 м, плато Путорана Зейгалан, 600 м, Северная Осетия Кинзелюкский (Сурунцинский) водопад, 400 м, Курагинский район Красноярского края, видео Чараор, 250 м, Дагестан Грандиозный, 200 м, плато Путорана Фишт, 200 м, Адыгея Учар, 160 м, Алтай Киштинский, 150 м, Алтай Илья Муромец, 141 м, Сахалинская область Ашильтинский, 103 м, Дагестан

3 из самых высоких водопадов РФ находятся в Красноярском крае, по 2 на Алтае и в Дагестане. Видео о Кинзелюкском водопаде:

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