Красноярец стал Чемпионом России по шахматам среди юниоров

16 апреля 2024 в Екатеринбурге завершилось Первенство России по классическим шахматам.

Максим Тимошин завоевал первое место среди юношей своей возрастной категории.

Шахматами я занимаюсь 8 лет, такого результата, думаю, я достиг благодаря упорству и трудолюбию. Чтобы добиться такого результата, а может быть и выше, нужно больше заниматься и любить шахматы, — цитирует «7 канал Красноярск» слова Максима Тимошина.

В чемпионате приняли участие 3+ тыс. человек в категориях 11…21 года.

Победитель отметил, что самым сложным для него стала партия против Степана Харакевича из Хакасии, который по итогам занял третье место и получил возможность участвовать в Первенстве`2024 в качестве основного участника.

За победу в соревнованиях юноша получил место в сборной России на мировых турнирах, а также денежный приз в 30 тыс. рублей.

Можно за 1…2 года стать чемпионом России. Самые главные качества — дисциплина и любовь к игре. Это доказывают спортсмены на самом высочайшем уровне», — рассказал Дмитрий Хегай, наставник победителя, международный гроссмейстер и тренер по шахматам.

Максим Тимошин — воспитанник спортивной школы «Вертикаль» — первый представитель Красноярского края, ставший Чемпионом России по шахматам в классической программе. Более того, он стал победителем, выступая в Высшей Лиге по шахматам среди юношей до 19 лет, досрочно — за тур до окончания Первенства Российской Федерации `2024.

Сейчас молодой чемпион планирует готовиться к командному чемпионату России.

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