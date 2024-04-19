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Планер под задачи промпредприятия: как Красцветмет разработал альтернативу Trello

Планер под задачи промпредприятия: как Красцветмет разработал альтернативу Trello
Иллюстрация: коллаж DK.RU

Из России ушли самые востребованные программы для управления проектами, такие как Trello и Microsoft Planner. Красцветмет не стал «переезжать» на другие планировщики, а разработал собственное решение.

#БИЗНЕС
Облачная программа для управления проектами PlanKIT — собственная разработка IT-«дочки» Красцветмета. Ранее в планировании и управлении задачами сотрудники предприятия использовали зарубежные планеры, к примеру, Microsoft Planner. После того как эти IT-продукты ушли из России, найти им альтернативу оказалось непросто. Готовые отечественные решения не отвечали требованиям компании или имели излишний функционал. Так началась разработка собственного планировщика.
 
Продукт PlanKIT команда Красцветмет. ИТ (КИТ) разработала за два месяца. В основе решения — открытый исходный код (Open-source), который программисты доработали в соответствии с задачами бизнеса. PlanKIT отвечает ключевым требованиям: обладает высоким уровнем информационной безопасности и легок в освоении. За полгода решение объединило 900 сотрудников из разных подразделений Красцветмета: IT-специалистов, сотрудников бизнес-подразделений и рабочих производства.
Планер под задачи промпредприятия: как Красцветмет разработал альтернативу Trello 1
За полгода PlanKIT объединил 900 сотрудников из разных подразделений Красцветмета
Фото: Красцветмет
 
Функционал PlanKIT позволяет создавать проекты, доски, списки и карточки для наглядного управления задачами в kanban-методологии. При необходимости сотрудник может пригласить в корпоративную систему партнеров и представителей подрядных организаций — с ограниченной ролью «Гость». Также планер аккумулирует уведомления и напоминания, которые приходят в корпоративную почту, мессенджер и появляются внутри самой платформы.
 
Николай Чуков, директор по цифровизации Красцветмета:
Планер под задачи промпредприятия: как Красцветмет разработал альтернативу Trello 2Главная ценность PlanKIT — упрощение реализации проектов, а значит, увеличение эффективности команды и проекта в целом. С помощью IT-решения сотрудники Красцветмета уже реализовали более 400 проектов. Мы получили почти сотню предложений по оптимизации продукта — это показатель того, что PlanKIT живет и активно внедряется в рабочие процессы Красцветмета. После удачного старта внутри компании мы приглашаем внешних партнеров и клиентов сделать с нами совместный запуск уже в рамках их организации.
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Автор: Петр Савельев
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