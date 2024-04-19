Планер под задачи промпредприятия: как Красцветмет разработал альтернативу Trello
Из России ушли самые востребованные программы для управления проектами, такие как Trello и Microsoft Planner. Красцветмет не стал «переезжать» на другие планировщики, а разработал собственное решение.
За полгода PlanKIT объединил 900 сотрудников из разных подразделений Красцветмета
Главная ценность PlanKIT — упрощение реализации проектов, а значит, увеличение эффективности команды и проекта в целом. С помощью IT-решения сотрудники Красцветмета уже реализовали более 400 проектов. Мы получили почти сотню предложений по оптимизации продукта — это показатель того, что PlanKIT живет и активно внедряется в рабочие процессы Красцветмета. После удачного старта внутри компании мы приглашаем внешних партнеров и клиентов сделать с нами совместный запуск уже в рамках их организации.
Взгляд через цифру: красноярские автобусы научили считать пассажиров
Решение красноярской компании «Систематикс» уже несколько лет считает пассажиров в московском общественном транспорте. Добрался проект и до Красноярска.
Стабильность с востока: как повысить надежность связи в современных условиях
В этом году «Ростелеком» запустил новый центр мониторинга, взявший под контроль все сети компании.
Искусственный интеллект на службе розницы: как это работает в «Магните»
Как инновационные технологии реализуют в крупных розничных сетях, готовы ли «федералы» сотрудничать со стартапами, и как такие решения улучшают покупательский опыт, DK.RU рассказали в «Магните».
Юлия Макеева: «Проектирование должно быть с человеческим лицом»
Как инновационные технологии меняют внутреннюю культуру в архитектуре и каким образом это влияет на взаимоотношения исполнителя и заказчика. Объясняет Юлия Макеева, основатель студии «Дизайн Сервис».
Усиление с оптимизацией: как экзоскелеты могут помочь в кадровом вопросе
Экзоскелеты способны не только облегчить тяжелый физический труд, но и решить проблемы нехватки кадров на участках, где он необходим.
Агрохолдинг «Дары Малиновки» разработал технологичное решение, которое значительно увеличивает урожайность картофеля.
«Все включено» в дикой тайге: как запустить глэмпинг в Красноярском крае
Глэмпинги — самая популярная и быстрорастущая в России туринфраструктура для «медвежьих углов» (удаленной от цивилизации природы).
ЖЭК-online: как настроить «умные» бизнес-процессы для «умного» дома
«Умные» дома и квартиры — настоящее и будущее строительного рынка. Однако современные подходы требуют принципиально иных бизнес-процессов.