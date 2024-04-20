Асса! В здании офиса РусГидро в Красноярске открылся ресторан-праздник

Ресторанная группа Berrywood Family открыла новый грузинский ресторан «Дзеими». Делимся впечатлениями.

Открытие нового ресторана грузинской кухни — ожидаемое событие, как для поклонников красноярской гастрономии, так и для самой ресторанной группы Berrywood Family (Tunguska, «Дзе», «Булгаков», Green Villa Pizza, Franky Woo и др.).

По словам Дмитрия Журкина, сооснователя ресторанной группы, путь к запуску был длинный.

Мы дважды делали большую презентацию для компании РусГидро, которой принадлежит здание, прежде чем заключить договор на аренду», — поделился г-н Журкин на открытии «Дзеими».

Напомним, история офиса РусГидро интересна сама по себе. Здание, построенное компанией «Сибиряк», изначально планировалось под пятизвездочный отель Marriott. Просторная пристройка стилобата с панорамным видом на Енисей предназначалась для ресторана. Еще три года назад здесь появилась вывеска — «Арагви». Однако ресторан открыт не был, и помещение использовалось для закрытых частных банкетов. Именно здесь отмечала юбилей Наталья Потапова, экс-управляющий банка «Открытие» в Красноярском крае, в «Арагви» пышно отпраздновал гендер-пати Роман Гольдман. Здание было продано компании РусГидро.

Три года помещение носило вывеску «Арагви»

Одновременно несколько ресторанных групп рассматривали помещение под свои проекты. В частности, ходили слухи, что именно там по франшизе откроется «Сыроварня» (Novikov Group), обсуждался интерес к «Арагви» со стороны Хайяма Аминова. Наконец стало известно, что в помещении откроется ресторан от Berrywood Family.

Это филиал «Дзе»?

Интерьером заведения занималась студия LEFT Design и, конечно, мы находим отсылки к уже полюбившемуся «Дзе». Например, здесь также присутствует винное дерево в центре зала. Но все же это самостоятельное по интерьеру и концепции заведение с общими «родовыми» корнями.

Люстры-папахи

Интересная деталь интерьера — люстры в виде шапок-папах. Особая фишка — ресторанная униформа, разработанная брендом ANNPOLYAKOVA.

Эмоциональный сервис, что это?

Казалось бы, ну чем еще можно удивить в грузинском ресторане? Из известных сегодня в Красноярске работают: «Дзе», «Хмели сумели», новосибирский «Хочу пури», скоро стартует «Мараули»... Везде вкусно, изобильно, хинкально и хачапурно. Дмитрий Журкин и Алексей Нейман решили сфокусироваться на особом концепте сервиса — эмоциональном. В России это направление активно развивает Дмитрий Сухих во Владивостоке («Супра», «Мидия», Zuma и др.). Когда в городе уже есть десятки грузинских, итальянских, паназиатских ресторанов, можно пойти по пути невероятной изобретательности меню или карты вин, придумывать ошеломляющий интерьер, а можно заряжать клиентов особым праздничным настроением или выстраивать взаимодействие из обволакивающей заботы. И то и другое — тот самый эмоциональный сервис.

Эмоциональный сервис в ресторане «Супра» (Владивосток)

В «Дзеими» явно решили дарить праздник. Официанты танцуют между переменами блюд, кричат «Асса» и «Вай ме», общаются с гостями, как с лучшими друзьями: «Сегодня я ваш личный тамада на этом празднике!». Сначала немного неожиданно, но потом втягиваешься и уже сам, привстаешь и кричишь на весь зал: «Асса!».

Мы решили сделать ресторан-праздник!» — говорит Дмитрий Журкин.

А как же еда?

С едой в «Дзеими» все отлично. Бренд-шеф ресторана — Михаил Михайлов («Булгаков», Sadko, гранд-бистро «Дзе»). Направление кухни — Modern Georgian или «современная Грузия». Концепция строится на качественной базовой грузинской кухне с большой долей вкраплений ближайших европейских соседей, кухонь средиземноморских стран: Греции, Ливана, Италии, Франции и продуктов этих регионов.

Команда DK.RU продегустировала новый ресторан — вкусно!

А еще фишки есть?

Пожалуй, отдельной фишкой ресторана является его расположение. Несмотря на то, что «Дзеими» находится на первом этаже, это видовой ресторан. Панорамные окна открывают вид на Енисей, набережную, Коммунальный мост. И это особая прелесть этого места, делающая ресторан не только праздничным, но и романтическим.

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