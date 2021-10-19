РУСАЛ провел семинар для потенциальных подрядчиков перестройки КрАЗа
Во встрече также приняли участие министр промышленности, строительства и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев и специалисты «Корпорации развития Енисейской Сибири».
Представителям красноярских предприятий малого и среднего бизнеса рассказали о планах компании на обновление алюминиевого производства в Красноярске, а они в ответ предложили свои товары, работы и услуги как потенциальные подрядчики.
Снос половины корпусов КрАЗа и строительство на их месте новых производств с применением современных электролизеров РА-550 потребует огромного количества производственных ресурсов. В перспективе ближайших нескольких лет появятся сотни рабочих мест на строительстве корпусов, поставке стройматериалов и инструментов, производстве и монтаже оборудования, транспортных услугах.
В перестройке Красноярского алюминиевого завода мы видим такие приоритеты для региона, как развитие внутрикраевой кооперации, возможность нашим предприятиям принять участие в этом масштабом амбициозном проекте, причем очень долгосрочном, ведь перестройка рассчитана на период до 2028 года», - подчеркнул важность встречи министр промышленности, строительства и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.
Как пояснили в пресс-службе РУСАЛа, на КрАЗе будет создано качественно новое производство, при этом объем производимого алюминия останется на существующем уровне. Расход электроэнергии на новых мощностях снизится на 16,5 %. Проект перестройки завода реализуется на средства компании.
Подобные встречи с потенциальными поставщиками товаров и услуг для проекта перестройки завода будут проводиться регулярно на всех этапах работ. Главным эффектом перестройки КрАЗа для Красноярска будет экологический, то есть сокращение выбросов веществ 1-2 классов опасности в атмосферу.
На качественно, технологически новых мощностях завода будут в три раза снижены выбросы по фторидам, что в три раза ниже предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны КрАЗа от этих источников. Крайне важно, что мы также до нуля снизим выборы бенз(а)прирена на этих мощностях», - рассказал директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности РУСАЛа Иван Ребрик.
Сейчас компания готовит проектно-сметную документацию и необходимые расчеты по объемам работ. На 2022-2027 году запланировано строительство новых корпусов и вспомогательных помещений, оснащение и наладка оборудования, а также демонтаж старых зданий и помещений. Завершить масштабный проект РУСАЛ планирует в 2028 году.
Напомним, затраты на перестройку завода оцениваются в 85 млрд рублей, о старте проекта заявил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин в ходе Красноярского экономического форума в апреле 2021 года.
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