В Красноярске пройдет новогодний благотворительный Марафон еды
Красноярский благотворительный фонд «Добро 24.ру» и интернет-аукцион Au.ru проведут благотворительную акцию «Марафон еды с 1 рубля». Свои лоты выставят ведущие рестораны и кафе Красноярска.
Это будут интересные и популярные блюда из текущих меню.
Торги будут проходить ежедневно онлайн с 3 по 13 января 2022 года.
Как принять участие в аукционе?
- Ежедневно в полдень в специальном магазине Au.ru будут стартовать аукционы с 1 рубля для нескольких лотов-блюд.
- Каждый аукцион будет длиться 24 часа.
- Победитель (последняя ставка) должен сделать пожертвование равное своей ставке в профиле акции на сайте фонда «Добро24.ру» и предоставить чек о списании пожертвования организатору торгов на Au.ru
- Администрация сайта Au.ru передаёт победителю промокод или сертификат на получение блюда.
Всего будет представлено 52 блюда из 16 заведений. В акции принимают участие: ресторан «Урарту», пекарня «12 слоев», ресторан «Mike&Molly», кофейня «Molokoffe», кофейня «Черная дыра», лапшичная «Панда и Гусь», ресторан «Semolina», кафе «Шматик», доставка суши и роллов «Оригами», ресторан «Залечь на дно в Гамбург», ресторан «Залечь на дно в Брюгге», ресторан «Tunguska», «Flyfoods» — доставка готовой еды в городе Красноярске от ресторанной группы «Berrywood Family», ресторан «Булгаков», рестораны итальянской еды «Перцы», бургерная «БургерКит», доставка пиццы «PinkPizza».
Все средства, собранные в ходе благотворительной акции, поступят в программу адресной помощи «Спасем жизнь вместе».
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