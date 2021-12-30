В Красноярске пройдет новогодний благотворительный Марафон еды

Красноярский благотворительный фонд «Добро 24.ру» и интернет-аукцион Au.ru проведут благотворительную акцию «Марафон еды с 1 рубля». Свои лоты выставят ведущие рестораны и кафе Красноярска.

Это будут интересные и популярные блюда из текущих меню.

Торги будут проходить ежедневно онлайн с 3 по 13 января 2022 года.

Как принять участие в аукционе?

Ежедневно в полдень в специальном магазине Au.ru будут стартовать аукционы с 1 рубля для нескольких лотов-блюд.

будут стартовать аукционы с 1 рубля для нескольких лотов-блюд. Каждый аукцион будет длиться 24 часа.

Победитель (последняя ставка) должен сделать пожертвование равное своей ставке в профиле акции на сайте фонда «Добро24.ру » и предоставить чек о списании пожертвования организатору торгов на Au.ru

» и предоставить чек о списании пожертвования организатору торгов на Au.ru Администрация сайта Au.ru передаёт победителю промокод или сертификат на получение блюда.

Всего будет представлено 52 блюда из 16 заведений. В акции принимают участие: ресторан «Урарту», пекарня «12 слоев», ресторан «Mike&Molly», кофейня «Molokoffe», кофейня «Черная дыра», лапшичная «Панда и Гусь», ресторан «Semolina», кафе «Шматик», доставка суши и роллов «Оригами», ресторан «Залечь на дно в Гамбург», ресторан «Залечь на дно в Брюгге», ресторан «Tunguska», «Flyfoods» — доставка готовой еды в городе Красноярске от ресторанной группы «Berrywood Family», ресторан «Булгаков», рестораны итальянской еды «Перцы», бургерная «БургерКит», доставка пиццы «PinkPizza».

Все средства, собранные в ходе благотворительной акции, поступят в программу адресной помощи «Спасем жизнь вместе».

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