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Три, два, один! До церемонии «Человек года» остались ровно сутки

Три, два, один! До церемонии «Человек года» остались ровно сутки
Иллюстрация: коллаж ДК

XII церемония вручения премии «Человек года» от издания «Деловой квартал» состоится 9 декабря в Гранд холле. Гостей и номинантов ждет много нововведений и сюрпризов.

#НОВОСТИ

За 12 лет существования премия «Человек года» по версии «Делового квартала. Красноярск» из небольшой кулуарной вечеринки превратилась практически в символ красноярского предпринимательства. Каждый год организаторы премии стремятся сделать событие стильным и запоминающимся, улавливают тренды в предпринимательстве и задают собственные.

Тема церемонии — «Бизнес в открытом космосе». В этом году шоу премии начинается уже во время вэлком-пати. В Зале торжественных приемов Гранд холла будет представлена новая фотовыставка «Космогония» от Татьяны Вишневской и Марии Никитенко. Известные бизнес-леди Красноярска предстанут в феерических космических образах.

Впервые в истории премии попасть на самое закрытое событие года можно попасть по билетам, часть выручки от продажи будет перечислена в благотворительный фонд «Добро24.ру». Билеты продаются на платформах Красбилет и Кассы.ру.

В 2021 году экспертный совет премии номинирует около 300 претендентов в 13 номинациях, а на самой церемонии ожидается тысяча гостей.

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Автор: Петр Савельев
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