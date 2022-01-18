Красноярские школы переходят на дистанционный режим. Из-за «минирований»

Волна псевдоминирований школ и прочих учреждений очередной раз накрыла Красноярск. Чтобы не ломать учебный процесс некоторые школы перешли на удаленный формат обучения.

Ряд школ Красноярска перевели своих учеников на дистанционный формат обучения из-за сообщений о минировании. Об этом DK.RU рассказали в Главном управлении образования города.

Напомним, что первые сообщения о новой волне псевдоминирований в Красноярске появились утром 13 января 2022 года. Тогда «под удар» попали в основном торгово-развлекательные центры и 111 школ — их учащихся эвакуировали и отправили по домам. Сегодня четвертый день, когда на адреса учебных заведений приходят письма о том, что они заминированы, сообщает ТАСС.

Как рассказали DK.RU в мэрии, о тотальном переводе всех школ на дистанционное обучение, пока не схлынет волна сообщений о минировании, речи пока не идет.

На уровне управления образования таких решений нет, но несколько школ сегодня решили работать именно в таком формате», — рассказали чиновники.

О каком количестве учебных заведений идет речь и каких именно, в управлении не уточнили, сославшись на то, что школы не отчитываются перед ними о подобных решениях.

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