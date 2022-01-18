Красноярские школы переходят на дистанционный режим. Из-за «минирований»
Волна псевдоминирований школ и прочих учреждений очередной раз накрыла Красноярск. Чтобы не ломать учебный процесс некоторые школы перешли на удаленный формат обучения.
На уровне управления образования таких решений нет, но несколько школ сегодня решили работать именно в таком формате», — рассказали чиновники.
Утром четверга сотрудников и посетителей ряда торгово-развелкательных центров Красноярска массово эвакуировали из-за сообщений о минировании.
Красноярскому краю выделят деньги на ремонт школ
Всего за ближайшие два года в регионе планируется отремонтировать 33 общеобразовательных учреждения. Общий объем финансирования превысит 2 млрд рублей.
Три школы и два детсада: Сергей Ерёмин рассказал о планах на следующий год
Помимо стройки, муниципалитет планирует заняться реконструкцией и проектирование подобных объектов. Упор обещают сделать на новые микрорайоны и жилые комплексы.