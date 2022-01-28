Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.01
77,81
86,64
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

iHerb запрещен. Барнаульским районным судом

iHerb запрещен. Барнаульским районным судом
Иллюстрация: mlady.org

Теперь американский интернет-магазин по продаже БАДов включен Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.

#НОВОСТИ

Центральный районный суд Барнаула установил, что качество и маркировка некоторых товаров американского интернет-магазина не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС. Блокировка касается ка сайта, так и мобильного приложения iHerb.

Как дело развивалось

Ранее, в 2018 году, Александр Жестков, исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД», в котором состоят «Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и другие бренды, инициировал блокировку приложений iHerb в Google Play и AppStore для россиян с помощью Засвияжского районного суда Ульяновска.

Основанием для претензии прокуратуры стал тот факт, что iHerb продает биологически активные добавки, в состав которых входят растения, внесенные в список запрещенных Техническим регламентом Таможенного союза.

В январе 2019 года ульяновский райсуд удовлетворил иск прокуратуры о признании информации, размещенной в фирменном приложении iHerb, незаконной и принял решение об удалении приложения из Google Play и App Store в России.

В июле 2019 года Ульяновский облсуд, в порядке апелляции iHerb, отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

В августе 2019 года Засвияжский райсуд Ульяновска после повторного рассмотрения иска принял решение отказать прокуратуре в удалении мобильного приложения iHerb из Google Play и App Store в России.

В декабре 2019 года Ульяновский облсуд, рассмотрел апелляцию прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и постановил признать информацию, размещенную в приложении iHerb, незаконной, а также обязать iHerb удалить сове приложение из Google Play и App Store в России.

Чем душа успокоилась

Шестой кассационный суд в Самаре оставил в силе решение апелляционной инстанции. Верховный суд России в феврале 2021 года признал законной блокировку мобильного приложения американского маркетплейса.

Читайте также

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В компании «КрасКом» побывали сотрудники ФСБВ компании «КрасКом» побывали сотрудники ФСБ
  • Организатор убийства красноярского предпринимателя в 2013 году пойдет под судОрганизатор убийства красноярского предпринимателя в 2013 году пойдет под суд
  • Заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 40%Заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 40%
  • Дмитрий Полуянов: Каждому нужен «пинатель под зад»Дмитрий Полуянов: Каждому нужен «пинатель под зад»
  • Ковид и ОРВИ: эпидпорог в Красноярске среди взрослых превышен почти в четыре разаКовид и ОРВИ: эпидпорог в Красноярске среди взрослых превышен почти в четыре раза
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.