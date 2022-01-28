iHerb запрещен. Барнаульским районным судом

Теперь американский интернет-магазин по продаже БАДов включен Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.

Центральный районный суд Барнаула установил, что качество и маркировка некоторых товаров американского интернет-магазина не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС. Блокировка касается ка сайта, так и мобильного приложения iHerb.

Как дело развивалось

Ранее, в 2018 году, Александр Жестков, исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД», в котором состоят «Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и другие бренды, инициировал блокировку приложений iHerb в Google Play и AppStore для россиян с помощью Засвияжского районного суда Ульяновска.

Основанием для претензии прокуратуры стал тот факт, что iHerb продает биологически активные добавки, в состав которых входят растения, внесенные в список запрещенных Техническим регламентом Таможенного союза.

В январе 2019 года ульяновский райсуд удовлетворил иск прокуратуры о признании информации, размещенной в фирменном приложении iHerb, незаконной и принял решение об удалении приложения из Google Play и App Store в России.

В июле 2019 года Ульяновский облсуд, в порядке апелляции iHerb, отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

В августе 2019 года Засвияжский райсуд Ульяновска после повторного рассмотрения иска принял решение отказать прокуратуре в удалении мобильного приложения iHerb из Google Play и App Store в России.

В декабре 2019 года Ульяновский облсуд, рассмотрел апелляцию прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и постановил признать информацию, размещенную в приложении iHerb, незаконной, а также обязать iHerb удалить сове приложение из Google Play и App Store в России.

Чем душа успокоилась

Шестой кассационный суд в Самаре оставил в силе решение апелляционной инстанции. Верховный суд России в феврале 2021 года признал законной блокировку мобильного приложения американского маркетплейса.

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