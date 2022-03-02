Дерипаска: «нужно заканчивать весь этот госкапитализм»
Миллиардер Дерипаска заявил о необходимости изменения экономической политики, поскольку «во время реального кризиса» нужны «реальные кризис-менеджеры»
Во время «реального кризиса» нужны реальные кризис-менеджеры, а «не фантасты с пачкой презенташек», — заявил Олег Дерипаска, состояние которого Forbes оценивает в $3,9 млрд.
Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», — пишет миллиардер в своем TГ-канале.
В предыдущем сообщении г-н Дерипаска критикует действия Центробанка за поднятие ключевой ставки до 20% и обязанность для компаний-экспортеров продавать 80% валютной выручки.
Подъем ставки, обязательная продажа валюты (сейчас еще вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчетов) — это первый тест на то, за чей счет реально будет этот банкет. Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трех месяцев», — пишет основатель компании «Базовый элемент».
Ранее г-н Дерипаска многократно критиковал действия ЦБ, упрекая регулятора в непоследовательной политике в защите российских предприятий от вводимых США и другими странами санкций.
Центральный банк должен обеспечивать всеми доступными способами экономический суверенитет для субъектов предпринимательской деятельности и граждан Российской Федерации. И, в частности, заниматься организацией международных расчетов и обеспечением отсутствия ограничений в проведении расчетов для российских резидентов. Поэтому бездействие или низкая эффективность действий ЦБ в этом направлении — по сути, потворство санкциям», — заявил бизнесмен в 2020.
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