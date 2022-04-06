Красноярцы могут почтить память Владимира Жириновского на траурном поминовении
Красноярское реготделение ЛДПР организовало траурное поминовение для сторонников, желающих отдать дань памяти Владимиру Жириновскому, возложив цветы к его портрету.
Сегодня после затяжной болезни скончался бессменный лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. «Это удар для всей России, для армии его сторонников», — пишет ТГ Натаров.
Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим».
Соратники скончавшегося партийного лидера организовали место для возложения цветов у входа в штаб Красноярского регионального отделения ЛДПР по адресу:
- Красноярск, ул. Кирова, 19.
Ключевой вопрос сегодня: кто займет место у руля ЛДПР? Формально, согласно партийной иерархии, право занять позицию лидера ЛДПР после смерти Жириновского, имеет Алексей Диденко, депутат Госдумы РФ от Томской области. В то же время Жириновский возглавлял фракцию ЛДПР в Госдуме. Там его замом является Ярослав Нилов.
Жириновский — один из самых ярких политиков в истории современной России. И ЛДПР всегда была партией его имени. На протяжении всего ее существования он был не только лидером, но и лицом партии. Возглавлял списки всех региональных, а иногда и районных кампаний. Сейчас партия Жириновского должна определить, как она будет жить без Жириновского. Для этого придется сделать несколько важных шагов, решить управленческие и имиджевые задачи — это и вопросы с лицами партии для избирателей, и разработка новой повестки в изменившихся политических и экономических условиях», — считает Борис Ельшин, политтехнолог.
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